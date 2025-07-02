Какой праздник отмечают 2 июля: все об этом дне

2 июля по новоюлианскому календарю отмечают праздник возложения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Именины сегодня празднуют Георгии, Илларионы, Марии, Иваны и Текли.

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С профессиональным праздником стоит поздравить налоговиков и работников морского и речного флота. Также сегодня – Всемирный день репетиторов, Всемирный день НЛО и Всемирный день спортивных журналистов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 июля

Церковный календарь

2 июля православная церковь чтит Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне – важный праздник, который берет свое начало в Византии. По преданию, святая риза Божьей Матери хранилась в церкви во Влахернах (район Константинополя) и стала оберегом города. Во время осады в V веке ее погрузили в море, и по легенде стихия поднялась и разметала вражеские корабли. Праздник символизирует покровительство Богородицы над христианским миром и обращение к ней во времена опасности.

День работников морского и речного флота Украины

Это профессиональный день для тех, кто работает на водном транспорте – как морском, так и речном. Работники флота играют важную роль в логистике, торговле, перевозках и национальной безопасности.

День налоговика Украины

Праздник установлен как профессиональный день работников налоговой сферы. Налоговики – это специалисты, от работы которых в значительной степени зависит наполнение бюджета, контроль за законностью финансовых потоков и стабильность государственной экономики. День налоговика – повод поблагодарить за профессиональную работу тех, кто стоит на страже финансовой дисциплины.

Всемирный день репетиторов

Это неофициальный, но признанный во многих странах праздник, который отмечает роль репетиторов во внешкольном образовании. Репетиторы помогают миллионам учеников и студентов получать знания, готовиться к экзаменам, наверстывать пропущенное или углублять предметы. В день репетиторов стоит поблагодарить тех, кто помогает получать образование вне класса.

Всемирный день НЛО

Неформальный международный праздник, ежегодно отмечаемый 2 июля, связан с феноменом Неопознанных Летающих Объектов. Именно в этот день 1947 года произошло знаменитое "Розуэлльское падение" – инцидент, который дал старт волне интереса к уфологии. Сегодня эта дата используется для дискуссий о научных подходах к космосу, исследования Вселенной, гипотезы о внеземной жизни и роль НЛО в массовой культуре.

Всемирный день спортивных журналистов

Этот день посвящен журналистам, которые ежедневно освещают события из мира спорта. Их материалы формируют общественное мнение, популяризируют здоровый образ жизни, а также дают голос спортсменам и тренерам. Праздник учрежден Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS) и является проявлением уважения к специалистам этой медиа-сферы.

Исторические события 2 июля

1776 – Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании. Декларация независимости была принята через два дня, 4 июля, а впервые публично зачитана – 8 июля.

1900 – состоялся первый полет дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином.

1951 – газета "Правда" осудила стихотворение В. Сосюры "Любите Украину".

2011 – Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июля

1862 – Уильям Генри Брэгг, британский физик, основоположник рентгеноструктурного анализа, лауреат Нобелевской премии (1915, вместе с сыном Уильямом Лоренсом Брэггом).

1877 – Герман Гессе, немецкий писатель ("Игра в бисер", "Степной волк"), лауреат Нобелевской премии (1946).

1906 – Петр Андрусив, украинский художник, педагог и общественный деятель.

1922 – Пьер Карден, французский модельер.

1986 – Линдси Лохан, американская актриса, поп-певица и модель.

1990 – Марго Робби, австралийская актриса.

2002 – Александр Гарбуз, солдат ВСУ. Герой Украины.

В этот день умерли:

1895 – Михаил Драгоманов, украинский общественный деятель, публицист, историк, фольклорист, литературовед, философ, экономист.

1961 – Эрнест Хемингуэй, писатель и журналист, лауреат Нобелевской премии за 1954 год

1979 – Карлайл Смит Билз, канадский астроном.

2013 – Дуглас Энгельбарт, один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерной мышки.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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