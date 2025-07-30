Звезда 'Гарри Поттера' предстал в трейлере нового 'Аватара': кого сыграет

Новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел" уже доступен для просмотра, предлагая зрителям множество захватывающих моментов. Мы видим возвращение любимых героев, Джейка Салли и Нейтири, чьи отношения проходят через испытания после потери сына.

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Также трейлер демонстрирует потрясающие боевые сцены и знакомит с грозным Варангом. Однако, одной из самых интересных новостей является появление во вселенной Джеймса Кэмерона звезды "Гарри Поттера" Дэвида Тьюлиса.

Дэвид Тьюлис в роли Пейлака

Дэвид Тьюлис присоединится к актерскому составу "Аватара" в роли совершенно нового персонажа – Пейлака. Он станет лидером Торговцев Ветром, клана На'ви, чьи огромные корабельные существа, похожие на медуз, часто появляются в тизере.

По словам Джеймса Кэмерона, Пейлак и Торговцы Ветром появятся в этом фильме, но их роль значительно возрастет в следующих частях саги – "Аватар 3, 4 и 5". Режиссер обещает, что этот клан На'ви будет отличаться от других.

"Они все еще на 100% На'ви, но они не привязаны к определенной местности, что является отличием, поскольку большинство коренных народов очень глубоко укоренены в своем ощущении места", – объясняет Кэмерон. Что касается Пейлака, режиссер намекает, что его персонаж "играет в долгую игру", которая выходит далеко за пределы событий "Огня и пепла", пишет Empire Magazine.

Кэмерон отмечал, что ожидания зрителей будут оправданы. Он ссылается на вдохновение от одной из величайших кинематографических саг – "Крестного отца", вспоминая свое желание создать эпическое, романистическое путешествие персонажей. Именно такое глубокое построение мира делает "Аватара" уникальным.

Фильм не просто представляет Торговцев Ветром как органическую часть Пандоры, но и углубляется в суть их образа жизни, создавая ощущение реальности и непрерывности.

Фильм "Аватар: Огонь и пепел" выходит в кинотеатры с 19 декабря 2025 года.

Ранее OBOZ.UA публиковал данные о сюжете нового фильма "Аватар".

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