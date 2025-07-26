Куда поехать летом: названы самые дешевые европейские города

Лето – идеальное время для путешествий, но планирование отпуска часто сопровождается поиском бюджетных вариантов. Многие украинцы мечтают о европейских городах, однако цены могут казаться заоблачными.

Видео дня

Однако существуют привлекательные направления, которые позволяют насладиться отдыхом в Европе, не опустошая кошелек. Именно сейчас, когда летний сезон в разгаре, стоит обратить внимание на неожиданные, но доступные локации.

Издание Travel Off Path сообщило о городах, которые предлагают незабываемые впечатления за умеренную цену, развеивая миф о дорогих европейских каникулах. Откройте для себя скрытые жемчужины континента, где качественный отдых доступен каждому.

Влера, Албания

Влера — один из самых динамичных морских курортов Албании, который набирает популярность среди туристов благодаря сочетанию невысоких цен, живописной природы и аутентичной атмосферы. Город расположен на пересечении Адриатического и Ионического морей, и славится чистыми пляжами, бирюзовой водой и горами, подходящими к самому побережью.

Туристов привлекает также отреставрированный исторический центр, множество таверн со свежими морепродуктами и активная ночная жизнь.

Цены во Влере остаются привлекательно низкими: обед в бюджетном кафе стоит около 8 долларов, а ужин на двоих в ресторане среднего класса — около 28 долларов (1200 грн). Проживание в хостеле стартует от 14 долларов (590 грн), тогда как ночь в отеле 3* обойдется в среднем в 59–69 долларов (2500-2900 грн). Такси стоит менее 2 долларов за полмили (84 грн). В 2026 году планируется открытие международного аэропорта во Влере, что сделает город еще более доступным для путешественников из Европы.

Охридское озеро, Северная Македония

Охридское озеро — жемчужина Северной Македонии и настоящий восточноевропейский аналог озера Комо. Это самое большое озеро страны, которое поражает своей кристально чистой водой, горными пейзажами и старинными городами на побережье.

Путешественники могут исследовать исторический Охрид с византийскими руинами, отдохнуть в рыбацкой деревне Пестани или насладиться атмосферой пляжного клуба Cuba Libre. Все это — по чрезвычайно привлекательным ценам.

Бюджетный обед стоит примерно 6,5 долларов (до 300 грн), ужин на двоих в ресторане — до 30 долларов (1260 грн), а ночь в отеле среднего класса — около 30 долларов (1260 грн). Проживание в хостеле стартует с 14 долларов (590 грн), а 5-звездочные отели обойдутся в пределах 80–150 долларов (3300-6300 грн) за ночь.

Даже поездка на такси стоит меньше одного доллара. Это идеальный вариант для тех, кто ищет доступный европейский отпуск с культурным и природным богатством.

Несебир, Болгария

Несебир — один из самых атмосферных городов на болгарском побережье Черного моря, раскинувшийся на крошечном полуострове и соединенный с материком узкой дамбой. Это настоящий музей под открытым небом: узкие мощеные улочки, старинные церкви, аутентичные деревянные дома и впечатляющая панорама на море. Историческое ядро города внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то же время Несебир предлагает полноценный курортный отдых — с чистыми пляжами, традиционной кухней и приветливой атмосферой. Бюджетный обед здесь стоит в среднем 6,50 долларов (до 300 грн), а ужин на двоих — до 30 долларов (1260 грн). Ночь в отеле среднего класса обойдется примерно в 30 долларов (1260 грн), тогда как в пятизвездочном — от 80 до 150 долларов (3300-6300 грн).

Стоимость такси также очень доступна — меньше доллара за короткую поездку. Несебир — идеальный выбор для тех, кто ищет бюджетный отпуск с историей, пляжем и шармом настоящей Европы.

Батуми, Грузия

Батуми — жемчужина грузинского побережья Черного моря, которую часто называют "Дубаем Кавказа" за ее причудливую архитектуру и амбициозное прибрежное развитие. Город удачно сочетает старинные кварталы с европейскими фасадами и блестящие небоскребы нового поколения, которые выстроились вдоль современной набережной. Здесь можно гулять по уютным улицам старого города, любоваться архитектурой в стиле модерн, а затем за несколько минут оказаться возле футуристических небоскребов.

Батуми привлекает как местных, так и туристов из соседних стран благодаря доступным ценам. Например, бюджетный обед здесь стоит примерно 9,50 доллара (400 грн), ужин на двоих в среднем ресторане — около 30 долларов (1260 грн), а ночь в 3-звездочном отеле — от 30 до 53 долларов (1260-2300 грн).

Пятизвездочный отдых стоит значительно дешевле, чем в Западной Европе — от 80 до 150 долларов (3300-6300 грн). Такси в городе чрезвычайно дешевое: около 0,60 доллара за короткую поездку.

Батуми — отличный выбор для тех, кто ищет современный отдых с колоритом Востока и ценами, которые не бьют по карману.

OBOZ.UA также предлагает любителям отдыха на Бали направления, не уступающие известным курортам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.