Куда поехать полюбоваться дикой природой: лучшие направления

Европа обычно ассоциируется с историческими памятниками или пляжными курортами. Однако отдых на континенте – это еще и заповедники и настоящие живые экосистемы. И хотя доступ к ним часто требует усилий, вознаграждением станет уникальный опыт и впечатления, которые остаются на всю жизнь.

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Стоит иметь соответствующее снаряжение и отправляться с опытными гидами. Эксперты National Geographic обнародовали шесть направлений в Европе, где летом природа демонстрирует себя во всем своем величии.

Сент-Килда, Шотландия

В 65 км от Внешних Гебридов вздымаются в небо суровые скалы, вокруг которых летают десятки тысяч морских птиц. Здесь гнездится 17 видов, а колония из более 100 000 пар атлантических тупиков – самая большая в Великобритании.

Лучшее время для визита лето. Это может быть однодневная поездка в рамках более крупного тура по Гебридам или ночевка на кемпинге Национального фонда Шотландии (бронирование обязательно). В море вокруг островов можно увидеть дельфинов, тюленей и даже горбатых китов. А на самом острове есть заброшенное поселение, где люди жили более 4000 лет. Последних жителей эвакуировали в 1930 году из-за суровых условий жизни.

Горы Фегераш, Румыния

Южные Карпаты – одно из самых перспективных мест в Европе. Здесь создают национальный парк площадью более полумиллиона акров, который уже называют "Европейским Йеллоустоуном". Однако ждать завершения проекта не обязательно – дикие звери здесь уже сейчас поражают многообразием.

Фонд охраны Карпатии владеет частью хребта площадью 70 000 акров. Через партнера Travel Carpathia можно заказать туры в поисках бурых медведей, рысей, волков, а также зубров и бобров, которых недавно вернули в эти леса. В ближайшее время планируют также вернуть грифов. Летние сумерки – лучший момент для наблюдения.

Азорские острова, Португалия

Расположенные посреди Атлантики, на пересечении трех тектонических плит, Азоры – одно из лучших мест в Европе для наблюдения за морскими гигантами. В местных водах обитают кашалоты, а летом здесь появляются синие и горбатые киты, гринды и многочисленные дельфины. Кроме того, в августе здесь можно увидеть акул-молотов, скатов и морских черепах.

Для наблюдения за китами лучше всего остановиться на острове Фаял. Дайверам рекомендуют Санта-Марию – в августе здесь случаются встречи с китовыми акулами. Архипелаг входит в крупнейшую морскую заповедную зону Северной Атлантики.

Лес Бергслаген, Швеция

Всего в двух часах езды от Стокгольма вы оказываетесь в совершенно другом мире. Небольшой городок Скиннскаттеберг – идеальная отправная точка в регион Бергслаген. Когда-то это был центр добычи железной руды, а сейчас – территория восстановленной дикой природы.

Это одно из лучших мест в Скандинавии для наблюдения за лосями. В лесах и возле озер обитают также бобры, медведи и волки. Лосей часто можно увидеть во время сплава на каноэ – они меньше пугаются, когда наблюдатель в воде. Местные гиды помогут найти места, где эти животные появляются чаще всего.

Национальный парк Вануаз, Франция

В самом сердце Французских Альп, рядом с оживленными курортами Валь-д'Изер и Мерибель, расположен национальный парк Вануаз. Вместе с соседним итальянским парком Гран-Парадизо он формирует огромную экозону, которая летом превращается в оазис тишины, природы и спокойствия.

Деревня Бонневаль-сюр-Арк, расположенная на южной оконечности Вануаза, является идеальной базой для исследований. Отсюда открывается доступ к самым спокойным и диким участкам парка. Пешие маршруты в сопровождении гида открывают богатый животный мир: здесь обитают многочисленные косули, серны, альпийские козероги, а также бородатые грифы – хищные птицы, которых в ХХ веке считали исчезнувшими, но благодаря усилиям природоохранников они вернулись.

Шпицберген, Норвегия

Между Северным полюсом и Полярным кругом раскинулся архипелаг Шпицберген - территория суровая, изолированная и одновременно чрезвычайно богатая арктической дикой природой. Это один из лучших в мире регионов для наблюдения за белыми медведями - здесь обитает до 270 особей на самом острове и более 3000 в регионе Баренцева моря.

Наиболее активная часть для летних экскурсий – север Шпицбергена. Именно здесь можно увидеть моржей, китов, полярных лисиц и многочисленных морских птиц. Остатки пакового льда остаются важной средой для этих видов даже летом.

Лучший способ исследования – экспедиционный круиз на малом судне, позволяющий совместить осмотр морской фауны с высадками на побережье с помощью специальных жестких надувных лодок.

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