Самая опасная страна в мире привлекает все больше туристов: в чем секрет

После того, как в 2020 году безраздельную власть в Афганистанин захватило террористическое движение Талибан, эта азиатская страна стала одним из самых опасных мест в мире. А по данным Глобального индекса миролюбия вообще наиболее опасным. Тем не менее, туристы продолжают направляться сюда.

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Как пишет издание Express, в 2021 году в Афганистан прибыл 691 иностранный турист. В 2022 году эта цифра выросла до 2300. А еще через год их было уже 7000. По данным Euronews, это может быть связано с увеличением авиасообщения с такими хабами, как Дубай. Также людей привлекает идея отдохнуть в столь необычном месте.

При этом получить туристическую визу в Афганистан сложно и дорого. Многие страны разорвали связи с Кабулом после возвращения Талибана к власти. Ни одно государство цивилизованного мира не признает это движение законной властью.

Добраться до Афганистана тоже непросто. Больше всего международных рейсов принимает столичный Кабул. Но ни один афганский аэропорт не имеет прямого сообщения с Китаем, Европой или Индией – крупнейшими рынками по продаже туристических услуг. Авиакомпании в большинстве своем стараются обходить афганское воздушное пространство. Также в стране есть серьезные проблемы с дорогами – сеть в некоторых регионах плохо заасфальтирована, а то и вовсе отсутствует.

При этом Мохаммад Саид, глава Управления туризма в Кабуле, утверждает, что государство заинтересовано в развитии туристической отрасли. И это стремление, похоже, поддерживают высшие лидеры Талибана.

Афганистан хочет привлечь еще больше туристов с помощью института, которым руководит Талибан. Это учебное заведение готовит специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Здесь учится 30 студентов всех возрастов, уровня образования и с разным профессиональным опытом. Но есть у них и кое-что общее. Все они мужчины. Афганским женщинам запрещено учиться после шестого класса, поэтому они никак не вовлечены в сферу гостеприимства.

Выпускник бизнес-школы Самир Ахмадзай, один из студентов упомянутого института, пожаловался, что люди считают Афганистан отсталым, бедным и опасным из-за постоянных войн. "Но у нас есть 5000 лет истории. Должна быть новая страница Афганистана", – считает мужчина.

Страна может предложить туристам потрясающую древнюю историю. А еще интересные местные ремесла. Но женщинам нужно быть особенно осторожными в Афганистане, чтобы не нарушить многочисленные запреты, которые наказываются очень жестоко. Местным жительницам, равно как и туристкам запрещено курить или принимать пищу в общественных местах, а также общаться с мужчинами, с которыми они не связаны кровными или брачными узами. Кроме того, Талибан ввел строгий дресс-код для женщин и требование иметь возле себя мужчину-опекуна во время путешествий.

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