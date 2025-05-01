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Самая опасная страна в мире привлекает все больше туристов: в чем секрет

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
1,4 т.
Самая опасная страна в мире привлекает все больше туристов: в чем секрет

После того, как в 2020 году безраздельную власть в Афганистанин захватило террористическое движение Талибан, эта азиатская страна стала одним из самых опасных мест в мире. А по данным Глобального индекса миролюбия вообще наиболее опасным. Тем не менее, туристы продолжают направляться сюда.

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Как пишет издание Express, в 2021 году в Афганистан прибыл 691 иностранный турист. В 2022 году эта цифра выросла до 2300. А еще через год их было уже 7000. По данным Euronews, это может быть связано с увеличением авиасообщения с такими хабами, как Дубай. Также людей привлекает идея отдохнуть в столь необычном месте.

При этом получить туристическую визу в Афганистан сложно и дорого. Многие страны разорвали связи с Кабулом после возвращения Талибана к власти. Ни одно государство цивилизованного мира не признает это движение законной властью.

Самая опасная страна в мире привлекает все больше туристов: в чем секрет

Добраться до Афганистана тоже непросто. Больше всего международных рейсов принимает столичный Кабул. Но ни один афганский аэропорт не имеет прямого сообщения с Китаем, Европой или Индией – крупнейшими рынками по продаже туристических услуг. Авиакомпании в большинстве своем стараются обходить афганское воздушное пространство. Также в стране есть серьезные проблемы с дорогами – сеть в некоторых регионах плохо заасфальтирована, а то и вовсе отсутствует.

При этом Мохаммад Саид, глава Управления туризма в Кабуле, утверждает, что государство заинтересовано в развитии туристической отрасли. И это стремление, похоже, поддерживают высшие лидеры Талибана.

Афганистан хочет привлечь еще больше туристов с помощью института, которым руководит Талибан. Это учебное заведение готовит специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Здесь учится 30 студентов всех возрастов, уровня образования и с разным профессиональным опытом. Но есть у них и кое-что общее. Все они мужчины. Афганским женщинам запрещено учиться после шестого класса, поэтому они никак не вовлечены в сферу гостеприимства.

Самая опасная страна в мире привлекает все больше туристов: в чем секрет

Выпускник бизнес-школы Самир Ахмадзай, один из студентов упомянутого института, пожаловался, что люди считают Афганистан отсталым, бедным и опасным из-за постоянных войн. "Но у нас есть 5000 лет истории. Должна быть новая страница Афганистана", – считает мужчина.

Страна может предложить туристам потрясающую древнюю историю. А еще интересные местные ремесла. Но женщинам нужно быть особенно осторожными в Афганистане, чтобы не нарушить многочисленные запреты, которые наказываются очень жестоко. Местным жительницам, равно как и туристкам запрещено курить или принимать пищу в общественных местах, а также общаться с мужчинами, с которыми они не связаны кровными или брачными узами. Кроме того, Талибан ввел строгий дресс-код для женщин и требование иметь возле себя мужчину-опекуна во время путешествий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об азиатской стране, которую туристы признали лучшей, чем Таиланд.

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