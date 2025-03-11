Куда поехать в Болгарии: 8 лучших мест

Болгария часто остается без внимания туристов, но в то же время имеет уникальное сочетание культуры, природы и истории. Эта балканская страна может похвастаться поразительными горными пейзажами, старинными городами, живописными пляжами на побережье Черного моря и культурным наследием, охватывающим тысячелетие.

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Несмотря на то, что Болгария еще не так популярна среди туристов, ситуация меняется благодаря ее недавнему присоединению к Шенгенской зоне, что делает путешествие еще более простым и доступным. Если вы ищете место для отдыха, сочетающее исторические и природные достопримечательности, эксперты Lonely Planet обнародовали рейтинг лучших мест в Болгарии, которые стоит увидеть.

Пловдив

Пловдив – город с более чем 8000-летней историей. Он пережил бессчетные войны, правление Римской и Османской империй, коммунистическую эру и период государственного возрождения.

Лучшее место для прогулок – это Старый город с его узкими мощеными улочками, древнеримским амфитеатром II века и одним из наиболее сохранившихся античных стадионов мира. Для более глубокого знакомства с историей стоит посетить дом Хиндлиян и Национальный этнографический музей. А в завершение дня – район Капана с его живой атмосферой, уличным искусством, винными барами и пивоварнями.

Совет: купите комбинированный билет в Римский амфитеатр, позволяющий посетить еще несколько достопримечательностей по сниженной цене.

Мелник

Мелник – самый маленький город Болгарии, но его значение в туристическом плане огромно. Он известен уникальными песчаными образованиями – природными пирамидами, которые можно увидеть, поднявшись на соседние холмы.

Кроме природных пейзажей, Мелник славится виноделием. Здесь стоит посетить дом Кордопуловых – историческую усадьбу эпохи Возрождения, а также насладиться традиционной болгарской кухней в местных ресторанах.

Совет: посетите город в будний день во избежание толпы туристов.

Родопы

Родопские горы считаются самыми старыми в Европе. Здесь вы найдете густые леса, горные луга и мягкие склоны, которые контрастируют с более крутыми вершинами горных массивов Пирин и Рила.

Одни из величайших природных чудес – скальные образования, которые привлекают внимание своей формой. Также стоит посетить каньон водопадов у города Смолян или пещеру Угловицу. Родопы также являются центром природных минеральных источников – лучшие курортные города, такие как Велинград и Девин, предлагают роскошные спа-отели.

Банско

Банско – не только горнолыжный курорт, но и популярное место для летнего отдыха. Вершины этих гор скрывают более 100 ледниковых озер, а летом здесь проводятся фестивали, в частности Bansko Nomad Fest и джазовый фестиваль.

София

София – это сочетание разных культур, от древнего фракийского наследия до османской и советской архитектуры. Главные достопримечательности – ротонда Святого Георгия, церковь Святой Софии.

Совет: в первый день путешествия совершите бесплатную пешеходную экскурсию по городу, чтобы лучше сориентироваться.

Велико Тырново

Бывшая столица Болгарии Велико-Тырново расположена на высоком хребте над рекой Янтра. Самая большая достопримечательность – крепость Царевец, откуда открывается невероятный вид. Также стоит посетить церковь Сорока мучеников и квартал Вароша – центр искусства и ремесел.

Варна

Варна – прекрасный приморский город, где можно объединить отдых на пляже с культурной программой. Приморский парк Варны тянется на 8 км вдоль побережья, а главные достопримечательности – Национальный военно-морской музей, аквариум Варны и планетарий Коперника. Лучшие пляжи расположены на курорте Золотые Пески, где есть все условия для спокойного отдыха.

Несебр

Несебр – древний город, существующий более 3000 лет. Оно известно своими узкими булыжными улочками, старинными церквями и впечатляющими морскими панорамами.

Старый город, расположенный на небольшом полуострове, входит в список ЮНЕСКО. Археологический музей Несебира поможет лучше понять историю города, а остатки византийских бань 6-го века – одна из главных достопримечательностей.

Болгария еще не стала популярным туристическим направлением, поэтому это отличная возможность открыть ее уникальные места без больших толп. Независимо от того, любите ли вы историю, природу или пляжный отдых, Болгария имеет что предложить каждому путешественнику.

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