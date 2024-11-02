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Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

OBOZ.UA
NewsLife
3 минуты
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Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Европейские рождественские ярмарки всегда привлекают туристов своим шармом, однако не все они бюджетные. Одним из лучших вариантов для тех, кто ищет качество доступной цены, является праздничный рынок в польском Вроцлаве.

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Эта рождественская ярмарка, которая начнется 29 ноября и продлится до 7 января 2025 года, известна живописной атмосферой и дешевыми развлечениями. Кроме того, город предлагает множество интересных активностей и выгодные варианты жилья для туристов, сообщает The Mirror.

Праздничные развлечения на ярмарке во Вроцлаве

Ярмарка разворачивается на нескольких площадях города: Рыночной, Сольной и Свидницкой и Олавской улицах. Вход на мероприятие свободен, что делает его еще более привлекательным для посетителей. На рынке можно найти изделия ручной работы, традиционные блюда и горячие напитки, в том числе глинтвейн за 15 злотых (около 155 грн). Однако покупателям стоит учесть, что за кружку глинтвейна придется покинуть залог.

Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Как избежать лишних расходов на ярмарке

Для тех, кто не хочет платить залог, в городе есть многочисленные бары и рестораны, где глинтвейн стоит всего 9 злотых (почти 95 грн). Однако следует помнить, что официальные торговые точки на ярмарке принимают только наличные деньги. Кроме напитков, на рынке предлагаются разнообразные деликатесы, например копченый сыр Oscypek с клюквой — блюдо, которое можно отведать только в Польше.

Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Разнообразие традиционной и международной кухни

Любители мясных блюд найдут здесь колбаски и шампуры, а для поклонников овощных блюд предлагаются картофельные блины. На ярмарке также продаются интернациональные вкусности, такие, как чуррос и блины. Это делает его привлекательным для разных гастрономических предпочтений.

Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Удобство и доступность поездки во Вроцлав

Кроме бюджетных цен на еду, во Вроцлаве доступны и выгодные варианты жилья – от 70 злотых за ночь (700 грн). Город также привлекает туристов недорогими авиабилетами, что делает Вроцлав отличным вариантом для коротких отпусков.

Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Волшебная атмосфера и праздничные мероприятия

Особый акцент на ярмарке делается на уютной атмосфере и праздничных мероприятиях. Одним из главных событий станет воспаление рождественской елки 6 декабря. К этой дате город украсится гирляндами и праздничными инсталляциями, которые прибавят еще больше магии зимнему сезону.

Куда поехать в Европе на рождественскую ярмарку: дешевый вариант

Вроцлав как туристическое направление

Кроме ярмарки город предлагает множество развлечений: прогулки по мощеным улочкам, посещение зоопарка и океанариума, а также знакомство со знаменитыми скульптурами гномов. Самая старая часть города – Соборный остров – станет отличным местом для познавательной прогулки.

Бюджетные экскурсии и прогулки

Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с историей Вроцлава, организуются бесплатные пешеходные экскурсии. Это особенно полезно для путешественников, которые ограничены в средствах, но стремятся узнать город. Отдых в этом городе станет прекрасной возможностью провести зимние праздники ярко и недорого, наслаждаясь Рождественской магией и европейским гостеприимным духом.

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