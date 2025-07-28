Куда поехать в Греции: 5 удивительных поселков

Несмотря на то, что Греция ассоциируется с античными храмами, курортами и голубыми водами, ее душа живет в деревнях. Именно здесь сохраняются традиции, ремесла, язык и ритм, который не изменился веками.

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Путешествуя по греческим деревням, вы не только наслаждаетесь живописными пейзажами, но и попадаете в сердце средиземноморского стиля жизни. Эксперты LonelyPlanet выбрали пять деревень и регионов, которые стоят отдельного путешествия.

Мастихохория, остров Хиос

На юге острова Хиос расположена историческая область Мастихохория, известная плантациями мастиковых деревьев. Это единственное место в мире, где мастика – ароматическая смола – выращивается коммерчески еще со средневековья. Деревни Мастихохории были построены как оборонительные укрепления для защиты фермеров от пиратских набегов.

Главная деревня Пирги поражает уникальным убранством фасадов – геометрические и растительные орнаменты, выполненные в технике "ксиста", создают ощущение, что вы попали в живую графическую гравюру. Центральная площадь с тавернами и древней церковью добавляет аутентичности. Соседние деревни Места и Олимпи не менее впечатляющие: лабиринты каменных улиц, романтические балконы, тишина и история на каждом шагу.

Апирантос, остров Наксос

Апирантос – это каменная деревня на склонах горы Фанари, построенная на высоте почти 900 метров. Ее архитектура сдержанная, но монументальная. Узкие мраморные улочки, критские диалекты, традиционные ткацкие станки – все здесь дышит независимым духом.

Местные жители поддерживают древние ремесла, и туристы могут приобрести изделия ручной работы или попробовать блюда традиционной кухни в тавернах, где готовят по рецептуре, которая передается из поколения в поколение. Апирантос – не просто живописная деревня, а культурный центр, где современная жизнь сливается с традицией.

Остров Тинос: сельская глубина Кикладов

На Тиноси насчитывается более полусотни деревень, разбросанных между холмами, долинами и склонами гор. Здесь почти из каждой деревни видно другую – создается ощущение мозаичного пейзажа, который меняется с каждым поворотом.

Среди многочисленных жемчужин стоит обратить внимание на Тарабадос – село с голубыми ставнями и узкими улицами, где история читается в мраморных табличках на фасадах. Лутра сочетает уютные дворики и тень от раскидистых деревьев с атмосферой старого монастыря. Волакс – настоящее чудо геологии, расположенное среди гигантских округлых валунов, как с другой планеты. А Истерния и Кардиани – панорамные балконы Тиноса, с которых открывается вид на бескрайний Эгейский горизонт.

Аморгос, Киклады

Главные деревни острова, Катапола, Эгиали и Гора, имеют разные настроения: от семейного до молодежного и традиционного. Но настоящее сокровище – это небольшие деревни Лангада и Толария, расположенные высоко в горах. Здесь жизнь неспешная, а побеленные улочки ведут к тавернам и ремесленным магазинам. Из этих сел открываются замечательные маршруты пешком. Рядом с Толарией – остатки древнего города Эгиали, которые до сих пор не раскопаны и сохраняют ощущение недосказанной истории.

Горные деревни Дикеос, остров Кос

В горном массиве Дикеос на острове Кос сохранились как живые, так и заброшенные деревни с аутентичным характером. Агиос-Димитриос – почти забыт, но с прекрасным кафе и старинной церковью. Лагуди Зия, хотя и потеряло часть аутентичности из-за туризма, все еще поражает панорамами. Село Асфендиу, расположенное выше, предлагает уединение и пространство.

Наиболее впечатляет Пили – остатки средневекового села с руинами замка среди сосновых склонов. Здесь царит тишина, которую не нарушают даже туристы, а природа кажется дикой и первобытной.

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