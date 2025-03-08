Куда поехать в Испании: пять уютных пляжных мест, где рады туристам

Испания набирает все большую популярность у туристов – прогнозируют, что в ближайшие годы она станет самой посещаемой страной в мире. Уже сейчас количество отдыхающих здесь называют избыточным. Однако это вовсе не означает, что на испанских пляжах яблоку негде будет упасть.

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Издание Travel Off Path назвало пять направлений в Испании, где до сих пор рады туристам, ведь они несут с собой не проблемы, как в Барселоне или на Тенерифе, а радость и процветание. Попытайтесь сойти с проторенной дорожки и вы сможете насладиться роскошным пляжным отдыхом на юге и гостеприимством местных жителей.

Бланес

Расположенный на каталонском побережье, за час езды восточнее Барселоны, Бланес кажется гораздо более тихим по сравнению с шумным соседом. Все потому, что здесь любят отдыхать местные жители, а иностранных туристов в городе совсем немного. При этом у Бланеса восхитительная полоса прекрасных средиземноморских пляжей. А вариантов размещения здесь множество – от недорогих хостелов до роскошных отелей. Небольшое количество туристов обусловливает еще и невысокие цены на проживание, питание и развлечения.

Бланес также является воротами к живописному побережью Коста Брава, и туристы часто используют его как базу для исследования других не менее волшебных мест в этом районе. Например, отсюда удобно добираться до Тосса-дель-Мар, где средневековый замок возвышается над золотистым песчаным пляжем и в оживленный портовый город Паламос.

Нерха

Скрытая жемчужина Коста-дель-Соль, солнечного курорта, где гости страны облюбовали такие города как Малага и Марбелья. В противоположность им Нерха – это спокойная приморская община с населением около 21 000 человек, чье главное богатство – природа. Рядом с городом можно найти систему уникальных пещер, которые простираются почти на 5 км, а сам он зажат в живописном месте между горными хребтами Техеда и Альмихара, природным парком Альхама и морем.

Песчано-гравийный пляж Плайя Бурриана считается лучшим в Нерхе. Возле него разместилось множество ресторанов, где подают невероятную паэлью. Исторический центр города – это типичный андалузский лабиринт из побеленных домов и очаровательных площадей.

Торремолинос

Еще один муниципалитет, расположенный на залитом солнцем побережье Коста-дель-Соль, Торремолинос – курортный город, где сезон длится круглый год. Оно пользуется большой популярностью у самих испанцев из-за своего умеренного климата и большого просторного пляжа. В пляжной зоне также сосредоточено немало ночных клубов и ресторанов. Вдобавок здесь построили вдосталь недорогих прибрежных отелей.

Если вы не любите валяться на песочке у моря, вам все равно стоит посетить Торремолинос ради его богатой истории. Например, чтобы осмотреть Торре-де-Пиментель – хорошо сохранившуюся средневековую крепость, датированную 14 веком.

Алтеа

Расположенное на живописном холме с видом на Коста-Бланку и усыпанное на пляжах белым морским песком, это место называют менее известным и перегруженным двойником Санторини. И, конечно, не таким дорогим. Центр Алтеи, кажется, неподвластным времени – его улицы вьются лабиринтом и сверкают белыми стенами домов. Здесь вы найдете немало магазинчиков с сувенирами и ресторанов с уютными патио.

Отношение местных жителей к гостям здесь достаточно спокойное, и маловероятно, что местные жители выйдут на акцию протеста против туристов. К тому же с вас не возьмут слишком много денег за ночь в гостинице – спрос на размещение здесь не слишком высок.

Сьюдадела

Пока большинство туристов выбирают для отдыха остров Майорка, его меньший сосед – Минорка наслаждается спокойствием. Особо оно ощущается в портовом городе Сьюдадела, который просто идеально отражает средиземноморский стиль жизни. Его охряного цвета Старый квартал пересекают средневековые улочки, ведущие к центральной площади Пласа-дес-Борн. Здесь вы увидите готическую городскую стену и два дворца – Салорт и Торре-Саура, а внизу у заполненной яхтами пристани находится множество семейных ресторанов.

Кроме своего исторического обаяния и отсутствия толп по сравнению с Пальма-де-Майоркой, Сьюдадела находится в нескольких минутах езды от множества каласов — небольших защищенных бухт с бирюзовой морской водой. Кстати, здесь тоже можно остановиться на ночь.

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