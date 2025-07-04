Куда поехать в Италии: названы самые красивые места

Италия поражает даже опытных путешественников. Ни в одной другой стране нет столько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как здесь, – и мало кто может соперничать с ее искусством, архитектурой, историей и природной красотой. От римских храмов и византийских базилик до заснеженных вершин Альп, славных виноградников и романтических берегов – Италия безгранично разнообразна и щедра на впечатления.

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Эксперты Lonely Planet обнародовали топ невероятных мест, которые захватывают дух. Все они подарят настоящую магию путешествия Bel Paese – "Прекрасной страной".

Рим, Лацио

Рим – город, где история буквально под ногами. Здесь Брут предал Цезаря, Микеланджело расписывал потолки Сикстинской капеллы. Прошлое здесь не просто в витринах музеев – оно живет в каждой мощеной улочке, на каждой площади.

Совет: посещайте главные достопримечательности – Колизей, Форум, Пантеон – рано утром или вечером. Меньше толп, мягче свет – идеально для фото.

Венеция, Венето

Когда-то Венеция была мегаполисом Адриатики, где пересекались торговля, искусство и наука. Сегодня город сохраняет эту ауру в своих мозаиках Сан-Марко, в синагогах гетто, в рукописях на островке Сан-Лаццаро. Она живет в сардах ин саор – сардинах в кисло-сладком соусе – и в полотнах Венецианской школы. Город, где каждая улица – это кадр из фильма.

Совет: езжайте зимой (кроме карнавала). Меньше туристов, больше тишины, магия туманов – и значительно дешевле.

Озеро Комо, Ломбардия

Комо – живописное озеро Великих озер Италии. Его хрустальные воды окружают зеленые склоны, цитрусовые сады, пастельные городки и виллы, достойные обложки журналов. Вилла дель Бальбьянелло, Вилла Мельци, знаменитое Белладжио – здесь все дышит стилем и спокойствием. Останьтесь хотя бы на ночь – вечернее Комо открывается только для тех, кто не спешит.

Совет: обойдите толпы в центре Белладжио – прогуляйтесь до Пескалло, старой рыбацкой деревни в 15 минутах ходьбы. Там волшебно и тихо.

Залив Орозеи, Сардиния

Сардиния славится пляжами, но Залив Орозеи – отдельный уровень. Полосы белого песка прячутся между скал, а вода – цвета драгоценных камней. Самые красивые бухты, например Кала Мариолу или Кала Голоритце, доступны только на лодке или пешком.

Совет: сентябрь – идеальное время. Море еще теплое, туристов меньше, а праздник "Autunno in Barbagia" только начинается.

Ланге, Пьемонт

Холмы Ланге – это гастрономическая мечта. Бароло, белые трюфели, винные фермы и старинные деревни. Вы можете дегустировать вино среди виноградников, искать трюфели в Альбе или обедать в средневековой остерии. А еще гулять, кататься на велосипеде и просто вдыхать осенний воздух, напоенный ароматами земли.

Совет: совместите Ланге с Турином – городом истории, шоколада, королевских дворцов и одного из лучших в мире Египетских музеев.

Равелло, Кампания

Равелло возвышается над побережьем Амальфи и выглядит, как из сказки. Именно здесь Лоуренс писал "Любовника леди Чаттерлей", Вагнер мечтал о садах Клингзора, а Грета Гарбо пряталась от мира. Терраса Бесконечности в Вилли Чимброне открывает вид, который заставляет молчать. А сам городок – уютный, спокойный, с сонными улочками и котами на каждом углу.

Совет: стоит посетить Летний фестиваль в Равелло – музыка, кино, театр на фоне пейзажей, словно созданных для оперы. Но билеты бронируйте заранее.

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