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Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Латинская Америка — это континент, где можно найти настоящие исторические жемчужины, не уступающие европейским городам в своей красоте и архитектуре. Если вы мечтаете о путешествиях, объединяющих старинный шарм с тропическим климатом, Латинская Америка станет идеальным выбором.

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Здесь есть многочисленные колониальные города, сохранившие свое архитектурное наследие, и где вы сможете погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Эксперты определили пять таких городов, которые следует посетить уже в 2025 году.

Эти города Латинской Америки важны не только для туристов, но и для местных жителей, ведь они сохраняют историческое наследие, которое делает их особенными. Каждый из этих городов рассказывает свою историю о колониальном периоде, хранящемся в архитектурных достопримечательностях и местных традициях.

Ору-Прету, Бразилия

Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Это город, напоминающий живую историю. Расположенный в бразильском штате Минас-Жерайс, он когда-то был важным горнодобывающим центром. Сегодня этот город поражает изысканными фонтанами Лиссабона, барочными церквями и живописными гористыми улицами. Ору-Прету хранит элементы португальской архитектуры, а его узкие каменные улочки полны атмосферных кафе и местных магазинчиков. Кроме того, вы сможете посетить исторические рудники, музеи и таинственные смотровые площадки.

Антигуа, Гватемала

Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Это исторический город Гватемалы, отличающийся своими ярко разрисованными фасадами и прекрасными архитектурными достопримечательностями. Город окружен огромными вулканами, а одной из главных архитектурных жемчужин является церковь La Merced, украшенная в стиле барокко. Прогуливаясь по улицам Антигуа, нельзя не обратить внимание на знаменитый желтый арочный мост Санта-Каталина. Здесь вы также сможете отведать традиционную гватемальскую кухню по очень доступным ценам.

Баричара, Колумбия

Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Это один из самых красивых городов Колумбии, расположенный на севере страны, среди тропических джунглей. Этот небольшой городок с уникальными побеленными домами на крутых холмах привлекает туристов своей тихой атмосферой и волшебной архитектурой. Самым известным архитектурным памятником является Собор Непорочного Консепсьона, расположенный на центральной площади. Также стоит посетить несколько меньших часовен, которые предлагают отличные панорамные виды на окраине.

Колония-дель-Сакраменто, Уругвай

Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Это город, который удивит вас своей историей и атмосферой. Когда часть португальской колонии, оно сегодня является жемчужиной Уругвая. Город славится своим вымощенным брусчаткой Баррио Историко, где расположены низкие дома пастельных тонов. Одним из старейших построек в городе является маяк, построенный в 1800-х годах, и часть городских стен. Прогуливаясь вдоль исторических улочек, вы сможете насладиться атмосферой прошлых эпох, а в кафе La Florida отведать традиционную сангрию.

Сан-Франсиско-де-Кампече, Мексика

Куда поехать в Латинской Америке: 5 незабываемых городов

Этот город, сохранивший свой колониальный вид почти без изменений, благодаря чему он стал одной из основных туристических жемчужин Мексики. С его высокими башнями-соборами и хорошо сохранившимися городскими стенами, Кампече предлагает уникальную атмосферу, где можно насладиться древней архитектурой без толп туристов. Одной из главных архитектурных достопримечательностей является Кампече, а также прилегающая к нему площадь. Кроме того, здесь есть отличные кафе и рестораны, где можно отведать традиционную мексиканской кухни.

Одним из преимуществ этих городов есть их доступность. Путешествовать по Латинской Америке гораздо дешевле, чем по Европе. Например, в Антигуа вы можете поесть в местных ресторанах всего за 5 долларов (чуть больше 200 грн), а ночлег в хорошем отеле обойдется в 21 доллар (870 грн) за ночь. В Баричаре цены тоже доступны: средняя стоимость еды в ресторане составляет 6 долларов (250 грн), а ночь в отеле – от 27 долларов (1120 грн).

Ранее OBOZ.UA писал, где можно отдохнуть в Европе в начале весны.

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