Куда поехать в отпуск осенью: 10 самых красивых городов Европы

Осень – лучшая пора для путешествий по старым городам Европы. Активный сезон отпусков подходит к концу, на улицах – все меньше туристов, погода дарит приятную прохладу, а природа вспыхивает прощальной разноцветной красотой.

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Европа предлагает в бархатный сезон путешествия на любой вкус: от солнечных южных островов до осенней пасмурности лесов на севере. Эксперты в области туризма обнародовали топ-10 лучших вариантов для осенней поездки.

Севилья, Испания

В октябре в жаркой Севилье наконец-то устанавливается комфортная температура на уровне +23+26°C. Это идеально для городского туризма и обзора достопримечательностей. Жара спала, но все еще достаточно тепло для вечерних и ночных прогулок вдоль реки Гвадалквивир. Здесь есть на что посмотреть. Особо стоит посетить Алькасар – удивительный королевский дворцовый комплекс. Кроме того, здесь есть самый большой в мире готический собор с его величественной колокольней, изысканный кафельный особняк Каса де Пилатос и несколько замечательных музеев. Не пропустите Museo del Baile Flamenco, где вы можете узнать все об этом страстном, ярком танце и посмотреть живое исполнение.

Додеканес, Греция

Ранняя осень прекрасна на Додеканесе: на юго-восточной группе островов уютно, тепло, сравнительно недорого и почти нет туристов. Додеканес идеально подходит для прогулок, благодаря хорошему паромному сообщению между островами (включая соседнюю Турцию). Родос – большой интересный остров с древней историей. Подлинный Карпатос сумел сохранить свою сильную традиционную культуру в условиях глобализации. Не пропустите Олимбос, село на вершине холма, похожее на живой музей фольклора.

Умбрия, Италия

В Умбрию следует поехать ради гастрономического туризма. Осенью здесь сезон сбора урожая. Попробуйте местные деликатесы: черные трюфели, блюда с ароматным шафраном и olio novello. Разнообразные блюда cacciagione заполняют меню местных ресторанов, включая cinghiale и fagiano. И сбор винограда в самом разгаре, поэтому это прекрасное время, чтобы следовать винным маршрутам Strada del Sagrantino, посещать виноградники и средневековые деревни для дегустации. В ноябре в столице провинции Умбрии Перуджи проходит Eurochocolate – шоколадный фестиваль.

Черногория

Пока не пакуйте туристические ботинки – благодаря своей южной широте горы Черногории остаются идеальным местом для осенних прогулок. Самые высокие находятся в национальном парке Дурмитор, внесенном в список ЮНЕСКО. Высокие точки побережья, такие как горы Орьен и Ловчен, открывают потрясающие виды на Адриатику. Сочетайте пешие прогулки с погружениями в лазурное море, температура которого достаточно комфортна осенью. Недельная прогулка может включать подъем на гору Румия на южном побережье, пешие прогулки по хребту Кучка Крайна вблизи столицы Подгорицы, любование осенними красками вокруг горы Беласица в Биоградской Горе.

Копенгаген, Дания

Прохладный Копенгаген является олицетворением как скандинавской архитектурной традиции, так и новой скандинавской продовольственной революции. Нигде нет более креативной, экологически чистой сезонной еды. После блужданий по осенне-огненным садам Розенборг Слот, обзору сокровищ викингов в Национальном музее и наслаждению удивительным искусством в галереях, обязательно посетите Torvehallerne KBH – продовольственный рынок Копенгагена.

Шотландское нагорье

Туман, болота и сияющие в рассветном свете поля – октябрьские утра на Шотландском нагорье - это настоящая осенняя атмосфера. И хотя уже может быть прохладно, обратите внимание, что туристический сезон закончился, что делает время хорошим для спокойного обзора достопримечательностей: Стерлинг, замок Эйлин Донан, Гленн Коу, Форт Уильям. Согрейтесь драмом и насладитесь фантастической сезонной едой: шотландскими устрицами и омарами, а также обилием фазанов, тетеревов и другой дичи.

Мальта

У маленькой Мальты прекрасный средиземноморский климат – в ноябре все еще очень тепло. Средняя температура составляет +21°C (70°F), а море еще достаточно тепло для купания. Совместите морской отдых с осмотром достопримечательностей. Проведите время, исследуя столицу Валлетту, внесенную в список ЮНЕСКО, и бывшую столицу Мдина, окруженную стеной, известную как "Молчаливый город".

Мальта – это страна церквей, музеев и средневековых переулков. Посетите древние подземные погребальные камеры гипогея Хал Сафлиен и доисторические храмы Хагар Ким и Мнайдра на вершине скалы.

Тенерифе, Канарские острова, Испания

Тенерифе принимает любителей солнца круглый год – средняя температура днем держится на уровне +24°C до ноября. Большие туристические курорты находятся на юге. Лучше вместо этого отправиться на север, возможно, в исторический город Пуэрто-де-ла-Крус или к пляжам вокруг Лос-Гигантес и Пуэрто-де-Сантьяго на западе. На высоте 3718 м гора Тейде является самой высокой вершиной Испании и третьим по величине вулканом в мире. Это сложный пятичасовой поход (или короткая поездка по канатной дороге) к его заснеженной вершине.

Латвия

Октябрь – отличный случай побродить по удивительным уголкам Латвии в теплую погоду: дни все еще имеют приемлемую продолжительность, зимние ветры еще не начали дуть, а осенние цвета поражают яркостью. Отправляйтесь в национальный парк Гауя, где вы сможете полюбоваться средневековыми замками и туманными водными путями на фоне желто-золотых деревьев. Кроме того, отправляйтесь в национальный парк Кемери, чтобы прогуляться по этой уникальной среде. Оба парка находятся в пределах легкой досягаемости от столицы Риги.

Бургундия, Франция

Пино Нуар и Шардоне – два сорта винограда, которые доминируют в уважаемом винодельческом регионе Франции, где виноградарское наследие достигает еще времен Римской империи. Исследуйте холмы Бургундии в сезон венданта (сбора урожая винограда) и наслаждайтесь идеальными условиями для катания на Le Tour de Bourgogne (тур по Бургундии). Эта велоцепь состоит из около 800 км voies vertes (зеленых дорог), дорожек через каналы и тихих сельских троп, соединяющих самые привлекательные достопримечательности региона. Посетите Дижон, потрясающий Hôtel-Dieu des Hospices в Боне, старинный монастырский комплекс Аббатство де Фонтене и замки Анси-ле-Франк и Танле.

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