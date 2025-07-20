Куда поехать в Румынии: 9 мест, достойных внимания

Румыния, расположенная в юго-восточном уголке Европы, остается недооцененной туристической жемчужиной. Несмотря на то, что страна принимает меньше посетителей, чем популярные направления Западной Европы, она предлагает чрезвычайное сочетание природной красоты, богатой истории и самобытной культуры.

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Летние месяцы – самый популярный период для путешествий, хотя весна и осень радуют приятным климатом и меньшим количеством людей. Издание LonelyPlanet рассказало о девяти местах, которые раскрывают культурное и географическое разнообразие Румынии.

Бухарест

Столица Румынии – не тихая постсоветская метрополия, а динамичный город с почти двумя миллионами жителей. Историков привлекает монументальный Дворец парламента. Северная часть Бухареста у озера Герастреу – зеленая и аристократическая, с виллами ХХ века и музеями.

Совет: Старый город – центр ночной жизни, с крафтовыми пивоварнями, кафе и современными ресторанами.

Брашов

Старинный город Брашов – сердце Трансильвании. Его средневековое ядро с узкими улочками ведет к площади Piața Sfatului и Черной церкви XIV века – крупнейшего готического храма Румынии. В городе царит уютная атмосфера, а гастрономия радует в таких заведениях, как Bistro de'l Arte.

Совет: Брашов – удобная база для поездок в замок Бран и крепость Рышнов.

Дельта Дуная

На востоке страны, возле города Тулча, Дунай образует запутанную дельту из каналов, болот и озер. Это рай для орнитологов, рыбаков и путешественников, ищущих аутентичность.

Совет: Из Тулчи можно отправиться на лодке к деревням Мила или Сфынту-Георге с дикими пляжами Черного моря. Летом действуют паромы Navrom.

Монастыри Буковины

На северо-востоке страны, в регионе Буковина, расположены всемирно известные монастыри с фресками XV–XVI веков: Воронец, Сучевица, Гумор, Арборе и Молдовица. Их яркие фасады сохранили библейские сцены и моменты румынской истории.

Совет: Монастыри расположены в 15–20 км друг от друга. Удобнее всего посетить их на авто или с гидом – например, с Explore Bucovina или Hello Bucovina.

Марамуреш

Северная провинция Марамуреш сохранила древние традиции. Местные жители известны своей преданностью народным обычаям, национальным нарядам и искусству резьбы по деревянным воротам. В регионе сохранились деревянные церкви, занесенные в список ЮНЕСКО.

Путешественникам стоит исследовать села долины Мара, в частности Бреб, где мастера деревообработки, художники и портные работают в открытых для гостей мастерских. На востоке региона, в долине Иза, расположены еще более живописные села и охраняемые памятники, в частности церковь на холме в Иеуде и греко-католическая церковь вблизи одноименного села.

Сибиу

В 2007 году бывший саксонский город Сибиу стал первой румынской культурной столицей Европы – и с тех пор только усилил свой культурный статус. Город регулярно принимает ведущие национальные и международные фестивали: Международный театральный фестиваль в начале лета, рок-фестиваль Artmania в конце августа и документальный кинофестиваль Astra в октябре.

Сибиу привлекает прекрасно сохранившимся старым городом: три исторические площади, извилистые улочки и средневековые стены придают городу исключительный шарм.

Трансильвания

Регион Трансильвания, лежащий к северу от Карпат, завораживает видами речных долин, холмов, древних поселений и исторических троп. Здесь и родина знаменитого графа Дракулы, благодаря роману Брэма Стокера. Путешественники направляются в замок Бран – готического сооружения, окутанного легендами, хотя связь с вампирским героем здесь скорее условная.

Значительно более аутентичными выглядят города, например Сигишоара с укрепленной цитаделью, сохранившей свой исторический облик. Не обойти вниманием и сельские церкви-крепости в Бьяртане или Вискре – последнее село, кстати, поддерживает британский король Чарльз III. Для пеших путешествий идеально подойдет маршрут Via Transilvanica – 1400 км исторических и природных панорам.

Орадя

Западный город Орадя, недалеко от венгерской границы, поражает архитектурой в стиле сецессии и модерн. В первой половине XX века его украсили изящными зданиями, которые сейчас отреставрированы и стали настоящим украшением городского пейзажа. На центральной площади Унирии возвышается Дворец Черного Орла – изысканный образец архитектуры, а вокруг – десятки разноцветных дворцов, в частности Московица. В доме Дарваш-Ла Рош сейчас работает музей стиля модерн.

Трансфегерашская дорога

Трансфегерашская дорога – признана самой живописной трассой Румынии – это настоящее испытание для водителя и рай для ценителей пейзажей. Построенная в 1970-х годах как стратегическое шоссе через Карпаты, она сейчас известна благодаря шоу Top Gear, в котором Джереми Кларксон назвал ее "лучшей дорогой в мире". Высота перевала – более 2000 м, маршрут охватывает крутые серпантины, тоннели, водопады и ледниковое озеро Балеа. Доехать можно с севера, от Сибиу, или с юга, через Куртя-де-Арджеш.

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