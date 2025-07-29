Куда поехать в Словении: лучшие места для туристов

Словения – страна, где за несколько дней можно увидеть все: от романтического заката на озере Блед до каменных улиц Любляны. Несмотря на свои скромные размеры, эта жемчужина Центральной Европы вместила в себя все: горные хребты, хрустальные озера, старинные замки, винодельни, морское побережье.

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И, пожалуй, самое лучшее в Словении то, что она еще не потеряла своей аутентичности. Если вы только открываете для себя эту страну, эксперты LonelyPlanet обнародовали подборку лучших направлений, которые стоит включить в маршрут.

Любляна

Столица Словении удивляет с первого взгляда. Любляна сочетает средневековое очарование с современной эстетикой. В центре – Прешернова площадь с церковью Благовещения, очаровательные мосты через реку Любляницу, атмосферные улочки Старого города. Над всем этим возвышается Люблянский замок, к которому можно подняться пешком или на фуникулере.

Поклонники архитектуры найдут в Любляне настоящую сокровищницу. Здесь творил Йоже Плечник – выдающийся архитектор, чьи творения, например Тромостовье и Национальная библиотека, входят в наследие ЮНЕСКО.

Озеро Блед

Озеро Блед – визитная карточка Словении. Маленький остров с церковью посреди бирюзовой воды, обрамленный горами, выглядит как из сказки. Атмосфера здесь действительно волшебная. Можно прогуляться вокруг озера, подняться к Бледскому замку с панорамой на всю долину или доплыть на деревянной плоскодонке до острова и подняться 99 ступеньками к церкви Успения Богородицы.

Неподалеку – ущелье Винтгар с деревянными настилами над бурной рекой. Билеты лучше покупать заранее – это популярное место, которое стоит увидеть.

Озеро Бохинь

Бохинь – самое большое природное озеро Словении, расположенное в Национальном парке Триглав. Здесь все дышит подлинностью: деревни, местная еда, альпийская культура. Обязательно попробуйте продукты с маркировкой "Bohinjsko" – это гарантия аутентичного происхождения.

Можно отправиться в поход в окрестные села, посетить Музей альпийского молочного хозяйства или просто насладиться отдыхом на берегу озера. Летом здесь плавают, катаются на каяках, идут в горы. А живописная Бохиньская железная дорога откроет вам путь в Италию.

Марибор

Марибор – второй по величине город страны, расположенный на реке Драва, в окружении виноградников. Это город, где можно совместить культурные открытия, гастрономические впечатления и активный отдых. Посетите Мариборский замок и старый город с ратушей XVI века, попробуйте вино из старейшей в мире виноградной лозы, растущей прямо на фасаде дома.

Здесь работают рестораны высокого уровня, такие как Hiša Denk и Restoranija Mak, которые привлекают гурманов со всей Европы. А если хочется тишины – поднимитесь к Пирамиде, остаткам средневекового замка на холме с видом на город.

Бовец

Для тех, кто мечтает об адреналине в горных декорациях, Бовец – место номер один. Расположенный у реки Соча с ее небесно-голубой водой, Бовец – идеален для рафтинга, каякинга, каньонинга или зиплайна над Альпами. Это настоящий рай для любителей активного отдыха.

Зимой здесь работает горнолыжный курорт Канин – самый высокий в Словении, с трассами, пересекающими границу с Италией. А летом – бесконечные маршруты для пеших прогулок и велосипедных путешествий.

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