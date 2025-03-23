Куда поехать в Таиланде весной: лучшие места

Весна в Таиланде совсем не похожа на весну в других частях света. Пока северное полушарие только начинает прощаться с зимой, здесь продолжается разгар жаркого сезона. Март знаменует начало постепенного повышения температуры, достигающей пика в апреле – самом жарком месяце года, когда столбики термометров превышают 36°C.

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Но, несмотря на жару и высокую влажность, жизнь в Таиланде не останавливается. Если правильно спланировать путешествие, весна (которую здесь фактически можно назвать летним сезоном) станет отличным временем для посещения. Эксперты Lonely Planet опубликовали лучшие места для поездок в Таиланде весной 2025 года.

Март

Ко Липе

Март – прекрасное время для посещения Ко Липе, небольшого острова площадью всего 4 км. Он славится белоснежными пляжами, кристально чистой водой и коралловыми рифами. Лучшие пляжи для релакса – Хат Сансет, Хат Санрайз и Хат Паттайя.

Ко Липе – настоящая мекка для любителей водных видов спорта: здесь можно заниматься снорклингом, дайвингом, каякингом или греблей на доске. Посетите соседние острова Ко-Аданг, Ко-Усен и Ко-Кра – они идеально подходят для подводного плавания.

Сангхлабури

В четырех часах езды от Канчанабури расположен пограничный город Сангхлабури – место, где веками сосуществуют тайцы, карены и моны.

Главная достопримечательность – Сапхан Мон, самый длинный деревянный мост в Таиланде (447 м), соединяющий город с общиной Мон. Также стоит посетить Ват Ван Вивекарам, важный храм народа Мон, и увидеть затопленный город – руины старинных храмов, частично ушедших под воду после строительства плотины Ваджиралонгкорн в 1980-х годах.

Ко Пхаям

Если хотите уйти от цивилизации, отправляйтесь на Ко Пхаям, остров без автомобилей, расположенный неподалеку от Ранонга.

Это место создано для уединения: здесь слабый интернет, минимум инфраструктуры а электричество подается с перебоями. Однако вас встретят тихие пляжи Ао Яй и Ао Као Квай, потрясающие закаты и прекрасные условия для серфинга (что редкость для тайских островов).

Апрель

Бангкок

Апрель – самый жаркий месяц в Бангкоке, но если вы готовы принять вызов, это время грандиозных событий.

Сонгкран (тайский Новый год, 13–15 апреля) превращает столицу в огромное водяное сражение. Лучшие локации для празднования: Силом, Ратчапрасонгом и Каосан-роуд. Если вам больше по душе культурный аспект праздника, посетите Ват Арун и Ват Пхо. Бангкок также славится элитными ресторанами, которые в этот период обновляют меню, поэтому не упустите возможность попробовать уникальные сезонные блюда.

Чиангмай

Если Бангкок празднует Сонгкран громко, то Чиангмай еще громче! Празднование длится целую неделю (12–16 апреля), а ров Старого города превращается в огромный бассейн для водных сражений.

Утренние церемонии и парады в Ват Пхра Тат Дой Сутеп позволяют погрузиться в традиционную сторону праздника, а после – можно спрятаться в кафе или у бассейна отеля.

Пхукет и Симиланские острова

Апрель – последний месяц идеальных условий для дайвинга на Симиланских островах. Это место, где можно встретить манта-скатов, барракуд и даже китовых акул.

Май

Острова Сиамского залива

Ко Самуи, Ко Пха-Нган и Ко Тао остаются сухими даже в сезон муссонов, а цены на жилье значительно падают.

Исон

В мае рисовые поля сияют всеми оттенками зеленого, а Фестиваль ракет (Бун Банг Фай) наполняет небо гигантскими пиротехническими зарядами.

Районг и Чантабури

В конце мая здесь стартуют фестивали экзотических фруктов, а в Чантабуре можно посетить старинные храмы и французские колониальные кварталы.

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