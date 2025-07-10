Куда пойти в Париже: самые красивые бесплатные места

Прекрасный и романтический Париж ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, которые спешат увидеть его достопримечательности, музеи и художественные галереи. Но такой отпуск влетит в копеечку, ведь за вход в большинство из них придётся заплатить, ещё и отстоять изрядную очередь.

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Однако Париж можно посетить и с ограниченным бюджетом, разумно выбирая, где поесть, остановиться и что посмотреть. Для экономных путешественников издание Express составило перечень из 7 чудесных достопримечательностей столицы Франции, которые можно посетить бесплатно.

Площадь Вогезов

Это самая старая площадь Парижа, расположенная в квартале Маре. Здесь можно полюбоваться знаменитой симметричной архитектурой, фасадами из красного кирпича и шиферными крышами. Площадь с аркадами на первом этаже и центральным садом окружена 36 павильонами. Это популярное среди парижан и туристов место предлагает спокойный отдых и возможность заглянуть в прошлое города.

Парк Монсо

Большой общественный парк площадью 8,2 га, известный своим английским садовым стилем и уникальными архитектурными решениями. Здесь есть извилистые дорожки, пруд и несколько уменьшенных копий известных сооружений, таких как египетская пирамида и голландская мельница. В парке также установлены статуи выдающихся французских деятелей.

Музей Национальных архивов

Это невероятно интересное место расположено в отеле "Отель де Субиз". Здесь хранятся французские архивы с эпохи Меровингов до 1958 года. В музее можно ознакомиться с документами, письменными источниками и историческими артефактами, которые рассказывают об истории Франции и Европы в целом.

Люксембургский сад

Большой исторический парк, основанный еще в XVII веке, находится в самом сердце Парижа. Он славится своими великолепными садовыми зонами в английском и французском стилях. Здесь можно прогуляться по аллеям, вдоль которых растут большие старые деревья и шумят фонтаны. Люксембургский сад также украшен множеством скульптур и привлекает различными зонами отдыха.

Сад Тюильри

Общественный сад, куда может заглянуть каждый желающий, расположенный между Лувром и площадью Согласия. Созданный в 1564 как частный сад дворца Тюильри, он стал общественным парком после Французской революции. Сегодня это популярное место отдыха парижан и туристов, где можно прогуляться и насладиться зеленью в самом сердце города. В саду расположено множество скульптур, фонтанов и больших прудов, а также исторические объекты и площадки для мероприятий.

Колонны Бюрена

Колонны Бюрена, также известные как "Два плато" – это публичная арт-инсталляция Даниэля Бюрена, расположенная в Почетном дворе Пале-Рояля. Она состоит из 260 черно-белых полосатых колонн разной высоты, расположенных в сетчатом узоре. Мраморные колонны возвышаются над поверхностью двора, а некоторые спускаются под землю, создавая визуальную связь между историческим местом и подземными пространствами.

Малый дворец

Официально это место называется Музей изобразительных искусств города Парижа (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris). Здесь хранится разнообразная коллекция произведений искусства от античности до начала XX века. Построенный к Всемирной выставке 1900 года, Малый дворец известен своей архитектурой в стиле боз-ар, включая внутренний сад и перистиль.

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