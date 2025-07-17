Куда сбежать от толпы туристов: названы два идеальных острова в Европе

Отдых на острове не обязательно означает долгую поездку в тропические широты. Старая-добрая Европа тоже богата затерянными в море клочками суши, которые так привлекают туристов.

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Но, если Тенерифе, Майорка или Сицилия из-за своей популярности страдают от толп гостей, некоторые менее известные острова предлагают тихий приют для тех, кто хочет замедлиться. И издание Travel off Path назвало два лучших из них.

И это не пустые слова. Сервис BookRetreats.com недавно провел исследование, целью которого было определить наиболее и наименее загруженные направления в Европе. Больше всего туристов оказалось на Мальте. Эта островная страна принимает на ночлег 38 700 туристов на квадратный километр. А упомянутый уже Тенерифе оказался на третьей строчке с 16 873 ночевками на квадратный километр.

В то же время, пятый по величине остров Греции, Хиос, остается без внимания путешественников. На нем в среднем регистрируется 600 ночевок на квадратный километр. А испанский Иерро, входящий в канарский архипелаг, как и Тенерифе или Гран-Канария, дает приют 610 туристам на квадратный километр. Между тем, эти острова предлагают своим гостям много интересного.

Хиос

Остров, граничащий с Турцией и расположенный от нее всего в 11 морских милях, прежде всего известен своими нетронутыми золотисто-песчаными пляжами, прекрасными бухтами с бирюзовым морем и древними памятниками, выдержавшими испытание временем. На Хиосе нет международного аэропорта, поэтому добраться туда можно только на пароме или самолете местных авиалиний, вылетающем из одного из крупнейших городов Греции – Афин или Салоник. Именно это замедляет туристический поток сюда.

Тем не менее, Хиос предлагает немало интересного. Среди обязательных к посещению мест – три деревни со старинными мощеными улочками, излучающие очарование старины, византийский монастырь Неа Мони, находящийся под охраной ЮНЕСКО, и волшебный город Хиос с его знаменитыми ветряными мельницами и живописной набережной. В дополнение отдых на Хиосе значительно дешевле, чем на других островах Эгейского моря, таких как Санторини или Миконос. А местные жители не такие уставшие из-за шума и значительно более приветливые к отдыхающим.

Иерро

Расположенный на крайнем западе Европы, окруженный голубым Атлантическим океаном, Иерро – это полная противоположность Хиосу. Пейзажи здесь более суровые, нет столько артефактов старины и основной туристической приманкой является именно природа. Весь Иерро пересекают пешеходные тропы, ведущие к умопомрачительным вулканическим скалам, природным бассейнам, окруженным лавовыми образованиями, и необычным ландшафтам, которые составляют биосферный заповедник, защищенный ЮНЕСКО.

Остров этот был заселен относительно недавно и постоянно здесь живет всего 11 000 человек. Здесь не найдешь знаменитых европейских замков или старинных горных поселков. Люди приезжают сюда в основном ради прогулок, ласкового солнца и отдыха от суеты современного мира. Иерро имеет всего 1000 гостевых мест и не предлагает больших шумных отелей. А добраться сюда можно только с Гран-Канарии или Тенерифе – рейсов с материка здешний аэропорт не принимает. Потому этот остров считают убежищем для действительно жаждущих тишины и уединенного отдыха.

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