Куда убежать от стресса: лучшие места для спокойного отпуска

Современная жизнь с каждым днем становится все более суетливой и полной вызовов. Неудивительно, что иногда людям хочется уйти от всего этого и спокойно наслаждаться отдыхом.

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К счастью в мире есть тихие и уютные места, без толп туристов и стресса. О них рассказал Woman&Home.

Скиатос, Греция

Этот уютный остров еще не так известен, как его соседи Санторини и Миконос, что делает его настоящим подарком для тех, кто ищет тихий отдых.

Скиатос сохраняет традиционную греческую атмосферу – узкие каменные улочки, традиционные таверны с гостеприимной атмосферой, где вы можете наслаждаться долгими обедами до полудня. Вечером место наполняется романтическим светом свечей, а невероятный закат можно наблюдать с любой части острова.

Мон, Дания

Мон – это идеальный вариант для любителей спокойного отдыха. Остров известен своими белыми скалами, простирающимися вдоль побережья.

Также Мон является домом для первого в Скандинавии Парка темного неба – места, где можно насладиться потрясающими пейзажами ночного неба и наблюдать за северным сиянием.

Невис, Карибы

Невис, один из самых маленьких островов Карибского моря, предлагает все, что необходимо для идеального отпуска: тропический климат, живописные виды и золотые песчаные пляжи.

Здесь можно насладиться местной кухней в ресторанах, где подают деликатесы, например лингвини из омаров, а также восстановить силы, ведь это рай для тех, кто ищет тишину и незабываемые виды.

Менорка, Балеарские острова

Менорка – самая большая среди Балеарских островов. Она поражает своими девственными пляжами и тихими городками, которые словно созданы для неспешных прогулок.

Столица острова, Махон, располагает множеством культурных достопримечательностей, таких как музеи и галереи, что позволит проводить время интересно и информативно.

Эдинбург, Шотландия

Если вы ищете отдых в городе, где можно уйти от толп и сосредоточиться на культуре, истории и покое, Эдинбург – это идеальный вариант.

Его старинный замок, узкие улицы и уютные кафе позволят почувствовать себя частью истории. Особенно волшебно смотрится город осенью или во время праздничного сезона, когда его улицы украшают сотни огоньков.

Алгарве, Порту

Этот регион Португалии славится поразительными скалами и белыми песчаными пляжами, что делает его идеальным местом для пеших прогулок или отдыха на побережье.

В Алгарве есть множество маленьких городков, таких как Лагос и Сагреш, где вы можете спокойно заняться серфингом или просто наслаждаться исключительной природной.

Мальдивы

Мальдивы – это архипелаг с более чем 1000 островов, который предлагает спокойный и одновременно насыщенный ритм жизни. Здесь можно заняться снорклингом, плаванием, катанием на лодках или просто наслаждаться спокойствием и природой под шум океана.

На Мальдивах появляется все больше отелей, ориентированных не только на молодоженов, но и на группы друзей и семьи, поэтому найти более доступный вариант стало гораздо легче.

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай, город на севере Таиланда, предлагает спокойную атмосферу и много культурного наследия.

Это место, где можно увидеть большинство буддистских храмов XIV века, а также насладиться живописными видами горной природы. Это создает идеальные условия для медитации и работы.

Лансароте

Благодаря своему расположению неподалеку от Африки, Лансароте предлагает теплый климат и удивительные вулканические ландшафты.

Остров сохранил свою первобытную природу, поэтому является прекрасным местом для тех, кто стремится уйти от суматохи и погрузиться в атмосферу девственной красоты.

Озерный край, Великобритания

Озерный край – это регион, где можно обнаружить невероятные виды и покой. Драматические пейзажи, численные озера и горные тропы делают это место настоящим магнитом для тех, кто ищет тихий отдых на природе.

Здесь также много маленьких магазинов и чайных комнат, где можно отдохнуть после прогулок и насладиться теплом и уютом.

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