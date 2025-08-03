Кухня будет как новая: как избавиться от надоедливых отпечатков пальцев на шкафах

Когда дело доходит до уборки в доме, кухня часто является самым сложным местом. Там может быть довольно грязно из-за пятен от масла и жира, остающихся вокруг. Одним из мест, где действительно трудно поддерживать чистоту, являются шкафы или буфеты, которые всегда покрыты отпечатками пальцев, сколько бы вы их не вытирали.

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Но, по словам одного эксперта по уборке в социальных сетях, все, что вам нужно, чтобы они сияли, это одна вещь, которая, вероятно, уже есть у вас в шкафу. Так, блогер с ником @neals_k рассказала в TikTok, что моет шкафы обычным средством для мытья посуды.

Как поддерживать чистоту кухонных шкафчиков

Если вам надоело постоянно вытирать жир и отпечатки пальцев с кухонных шкафчиков, тогда стоит попробовать один из недавних советов.

Возьмите миску, немного воды, средство для мытья посуды и две чистые салфетки из микрофибры. Одну для мытья, а другую для вытирания.

Наполните миску несколькими каплями средства для мытья посуды и долейте теплой водой, затем погрузите одну из тряпок и отожмите ее, чтобы она была влажная, но не насыщенная водой.

Далее, начиная сверху, начните протирать кухонные шкафчики.

Используйте круговые движения, чтобы удалить любые стойкие жировые пятна или отпечатки пальцев, медленно продвигаясь вниз, пока не достигнете низа, и повторите этот процесс на всех кухонных шкафчиках.

В зависимости от отделки, вы также можете использовать этот трюк для ящиков. Затем, когда вы все очистите, снова протрите поверхности другой салфеткой из микрофибры и высушите их, чтобы они снова сияли.

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