Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт
Чизкейк "Сникерс" – десерт, который пользуется большой популярностью. Выпекать его не нужно, а вкус получается необычайно нежным. Подойдет и для праздничного стола, и просто для семейного чаепития.
Идея приготовления чизкейка "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Карамель лучше приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты для основы:
- песочное печенье – 300 г
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления основы:
1. К взбитому печенью добавить растопленное сливочное масло.
2. Высыпать в застеленную пергаментом форму и сделать бортики + дно и выровнять.
3. Поставить в холодильник на 20 минут.
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр – 500 г
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 80 г
- сливки 33% – 150 мл.
- солёная карамель
- жареный арахис
Способ приготовления:
1. К крем-сыру добавить яйца, соль, сахар, жирные сливки.
2. Взбить блендером.
3. Залить в форму.
4. На низ духовки поставить форму с водой.
5. Сделать таким образом водяную баню, чтобы не треснул чизкейк.
6. Выше поставить чизкейк. Духовка должна быть разогрета до 130 градусов. Выпекать 1,5 часа.
7. Далее выключить духовку, немного приоткрыть дверцу и оставить остыть там чизкейк.
8. После этого отправить его на ночь в холодильник.
9. В карамель добавить жареный арахис и украсить чизкейк.
10. Отправить еще раз в холодильник на некоторое время, чтобы схватилась карамель.
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