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Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Культовый чизкейк 'Сникерс' с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

Чизкейк "Сникерс" – десерт, который пользуется большой популярностью. Выпекать его не нужно, а вкус получается необычайно нежным. Подойдет и для праздничного стола, и просто для семейного чаепития.

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Идея приготовления чизкейка "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Карамель лучше приготовить в домашних условиях.

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

Ингредиенты для основы:

  • песочное печенье – 300 г
  • сливочное масло – 100 г

Способ приготовления основы:

1. К взбитому печенью добавить растопленное сливочное масло.

2. Высыпать в застеленную пергаментом форму и сделать бортики + дно и выровнять.

3. Поставить в холодильник на 20 минут.

Ингредиенты для начинки:

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт
  • крем-сыр – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 80 г
  • сливки 33% – 150 мл.
  • солёная карамель
  • жареный арахис

Способ приготовления:

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

1. К крем-сыру добавить яйца, соль, сахар, жирные сливки.

2. Взбить блендером.

3. Залить в форму.

4. На низ духовки поставить форму с водой.

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

5. Сделать таким образом водяную баню, чтобы не треснул чизкейк.

6. Выше поставить чизкейк. Духовка должна быть разогрета до 130 градусов. Выпекать 1,5 часа.

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

7. Далее выключить духовку, немного приоткрыть дверцу и оставить остыть там чизкейк.

8. После этого отправить его на ночь в холодильник.

Культовый чизкейк "Сникерс" с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

9. В карамель добавить жареный арахис и украсить чизкейк.

10. Отправить еще раз в холодильник на некоторое время, чтобы схватилась карамель.

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