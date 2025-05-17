Культовый чизкейк 'Сникерс' с карамелью и орехами: рассказываем, как приготовить популярный десерт

Чизкейк "Сникерс" – десерт, который пользуется большой популярностью. Выпекать его не нужно, а вкус получается необычайно нежным. Подойдет и для праздничного стола, и просто для семейного чаепития.

Видео дня

Идея приготовления чизкейка "Сникерс" опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Карамель лучше приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты для основы:

песочное печенье – 300 г

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления основы:

1. К взбитому печенью добавить растопленное сливочное масло.

2. Высыпать в застеленную пергаментом форму и сделать бортики + дно и выровнять.

3. Поставить в холодильник на 20 минут.

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр – 500 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 80 г

сливки 33% – 150 мл.

солёная карамель

жареный арахис

Способ приготовления:

1. К крем-сыру добавить яйца, соль, сахар, жирные сливки.

2. Взбить блендером.

3. Залить в форму.

4. На низ духовки поставить форму с водой.

5. Сделать таким образом водяную баню, чтобы не треснул чизкейк.

6. Выше поставить чизкейк. Духовка должна быть разогрета до 130 градусов. Выпекать 1,5 часа.

7. Далее выключить духовку, немного приоткрыть дверцу и оставить остыть там чизкейк.

8. После этого отправить его на ночь в холодильник.

9. В карамель добавить жареный арахис и украсить чизкейк.

10. Отправить еще раз в холодильник на некоторое время, чтобы схватилась карамель.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: