УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
225
Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

Котлеты из куриного фарша часто получаются достаточно сухими. Все потому, что мясо имеет мало жира. Поэтому для того, чтобы получить действительно удачное блюдо, нужно соединить продукт с правильными ингредиентами.

Видео дня

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром и чесноком, опубликованная на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Такое блюдо еще и достаточно диетическое, потому что изделия запекаются в духовке.

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

Ингредиенты:

  • фарш курицы – 750 г
  • одна средняя луковица – 65 г
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • твердый сыр – 70 г
  • панировочные сухари – 2 ст.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

1. К фаршу добавить специи, соль, перец, панировочные сухари.

2. Туда же натереть сыр.

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

3. Натереть на мелком терке лук.

4. Выжать чеснок, добавить взбить яйца (можно взбить блендером).

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

5. Тщательно все перемешать.

6. Противень выстелить пергаментной бумагой, руки немного смочить в воде.

Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

7. Формировать котлеты удобным для вас способом, выложить на противень.

8. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: