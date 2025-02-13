Куриные котлеты больше никогда не будут сухими: фудблогер поделилась идеальным рецептом

Котлеты из куриного фарша часто получаются достаточно сухими. Все потому, что мясо имеет мало жира. Поэтому для того, чтобы получить действительно удачное блюдо, нужно соединить продукт с правильными ингредиентами.

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Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром и чесноком, опубликованная на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Такое блюдо еще и достаточно диетическое, потому что изделия запекаются в духовке.

Ингредиенты:

фарш курицы – 750 г

одна средняя луковица – 65 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 5-6 зубчиков

твердый сыр – 70 г

панировочные сухари – 2 ст.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить специи, соль, перец, панировочные сухари.

2. Туда же натереть сыр.

3. Натереть на мелком терке лук.

4. Выжать чеснок, добавить взбить яйца (можно взбить блендером).

5. Тщательно все перемешать.

6. Противень выстелить пергаментной бумагой, руки немного смочить в воде.

7. Формировать котлеты удобным для вас способом, выложить на противень.

8. Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.

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