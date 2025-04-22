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Легкий и полезный салат из рукколы, с тунцем и черри для перекуса и праздничного стола: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
549
Рецепт салата

Весна – идеальный период для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Готовить можно абсолютно разные салата из любых овощей, зелени. А для того, чтобы было сытно, добавьте рыбу, сыр, яйца, тунец.

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с овощами, тунцем и вкусной заправкой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и авокадо.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все овощи, добавьте зелень, яйца, тунец и полейте заправкой, присыпьте семенами и можно есть.

Готовый салат

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