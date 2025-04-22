Легкий и полезный салат из рукколы, с тунцем и черри для перекуса и праздничного стола: готовится 5 минут

Весна – идеальный период для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Готовить можно абсолютно разные салата из любых овощей, зелени. А для того, чтобы было сытно, добавьте рыбу, сыр, яйца, тунец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с овощами, тунцем и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и авокадо.

2. Смешайте все овощи, добавьте зелень, яйца, тунец и полейте заправкой, присыпьте семенами и можно есть.

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