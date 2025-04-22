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Легкий и полезный салат из рукколы, с тунцем и черри для перекуса и праздничного стола: готовится 5 минут
Весна – идеальный период для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Готовить можно абсолютно разные салата из любых овощей, зелени. А для того, чтобы было сытно, добавьте рыбу, сыр, яйца, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с овощами, тунцем и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры и авокадо.
2. Смешайте все овощи, добавьте зелень, яйца, тунец и полейте заправкой, присыпьте семенами и можно есть.
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