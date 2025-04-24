Легкий и с весенними овощами: как приготовить вкусный суп минестроне дома
Лук-порей – универсальный овощ, который придает вкус любому блюду. Несмотря на то, что он является основным продуктом куриных пирогов, запеканок и жареных гарниров, по словам британской шефини Мэри Берри, есть другой способ насладиться этим продуктом.
Она поделилась одним из своих сезонных весенних рецептов – легкого и вкусного минестроне супа. По ее словам, это отличный способ "максимально использовать весенние овощи", пишет Express.
Ингредиенты
- Три столовые ложки оливкового масла
- 40 г сливочного масла
- Две крупные луковицы мелко нарезать
- Один лук-порей, разрезать вдоль пополам и тонко нарезать
- 250 г картофеля, очищенного и мелко нарезанного
- Три бруска сельдерея, мелко нарезанные
- 150 г савойской капусты
- Два литра говяжьего или овощного бульона
- 400 г банки итальянских нарезанных помидоров
- Соль и свежемолотый черный перец
- Две столовые ложки песто из зеленого базилика.
Способ приготовления
Начните с обжаривания лука-порея и картофеля в большой сковороде с маслом.
Варите их в течение пяти минут, пока они не начнут размягчаться, периодически помешивая. Добавьте сельдерей и варите еще несколько минут.
По мере размягчения овощей подготовьте капусту, помыв ее и разрезав пополам. Отложите половину капусты, удалите центральный стебель, а остальные нарежьте четвертинками.
Нарежьте листья поперек клиновидной формы на короткие кусочки.
Добавить бульон и одну банку помидоров в сковороду вместе с капустой. На этом этапе подойдет молотый черный перец и немного соли.
Доведите все до кипения и варите на медленном огне около получаса.
Добавьте песто в последние пять минут приготовления, затем проверьте приправы, чтобы убедиться, что все сбалансировано. Отрегулируйте при необходимости.
Подавайте суп сразу с хрустящим хлебом. Кроме того, дайте ему остыть и заморозьте его в порционных контейнерах – он будет храниться два месяца.
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