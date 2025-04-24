Легкий и с весенними овощами: как приготовить вкусный суп минестроне дома

Лук-порей – универсальный овощ, который придает вкус любому блюду. Несмотря на то, что он является основным продуктом куриных пирогов, запеканок и жареных гарниров, по словам британской шефини Мэри Берри, есть другой способ насладиться этим продуктом.

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Она поделилась одним из своих сезонных весенних рецептов – легкого и вкусного минестроне супа. По ее словам, это отличный способ "максимально использовать весенние овощи", пишет Express.

Ингредиенты

Три столовые ложки оливкового масла

40 г сливочного масла

Две крупные луковицы мелко нарезать

Один лук-порей, разрезать вдоль пополам и тонко нарезать

250 г картофеля, очищенного и мелко нарезанного

Три бруска сельдерея, мелко нарезанные

150 г савойской капусты

Два литра говяжьего или овощного бульона

400 г банки итальянских нарезанных помидоров

Соль и свежемолотый черный перец

Две столовые ложки песто из зеленого базилика.

Способ приготовления

Начните с обжаривания лука-порея и картофеля в большой сковороде с маслом.

Варите их в течение пяти минут, пока они не начнут размягчаться, периодически помешивая. Добавьте сельдерей и варите еще несколько минут.

По мере размягчения овощей подготовьте капусту, помыв ее и разрезав пополам. Отложите половину капусты, удалите центральный стебель, а остальные нарежьте четвертинками.

Нарежьте листья поперек клиновидной формы на короткие кусочки.

Добавить бульон и одну банку помидоров в сковороду вместе с капустой. На этом этапе подойдет молотый черный перец и немного соли.

Доведите все до кипения и варите на медленном огне около получаса.

Добавьте песто в последние пять минут приготовления, затем проверьте приправы, чтобы убедиться, что все сбалансировано. Отрегулируйте при необходимости.

Подавайте суп сразу с хрустящим хлебом. Кроме того, дайте ему остыть и заморозьте его в порционных контейнерах – он будет храниться два месяца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно готовить гороховый суп.

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