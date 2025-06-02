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Ленивые голубцы без заморочек: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
963
Ленивые голубцы без заморочек: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо

Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы не любите парить капусту, ее можно просто порезать и смешать с начинкой и очень быстро сформировать голубцы.

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Ленивые голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (микс свинины и говядины)
  • 1/2 капусты
  • отварной рис (примерно стакан, можно больше, можно меньше, я беру не шлифованный)
  • 350 г томатного соуса или 350 г томатного соуса
  • 100 мл воды
  • 1 красный перец
  • 1 лук
  • 2 морковки
  • соль, перец, паприка
  • сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Лук и морковь пожарьте, добавьте фарш, специи.

Основа для блюда

2. Добавьте отварной рис и порезанную капусту, смешайте.

Приготовление блюда

3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, залейте томатным соусом.

Готовые голубцы

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