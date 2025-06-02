Ленивые голубцы без заморочек: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо

Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы не любите парить капусту, ее можно просто порезать и смешать с начинкой и очень быстро сформировать голубцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.

Ингредиенты:

500 г фарша (микс свинины и говядины)

1/2 капусты

отварной рис (примерно стакан, можно больше, можно меньше, я беру не шлифованный)

350 г томатного соуса или 350 г томатного соуса

100 мл воды

1 красный перец

1 лук

2 морковки

соль, перец, паприка

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Лук и морковь пожарьте, добавьте фарш, специи.

2. Добавьте отварной рис и порезанную капусту, смешайте.

3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, залейте томатным соусом.

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