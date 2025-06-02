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Ленивые голубцы без заморочек: как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо
Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы не любите парить капусту, ее можно просто порезать и смешать с начинкой и очень быстро сформировать голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, для которых не нужно парить капусту.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (микс свинины и говядины)
- 1/2 капусты
- отварной рис (примерно стакан, можно больше, можно меньше, я беру не шлифованный)
- 350 г томатного соуса или 350 г томатного соуса
- 100 мл воды
- 1 красный перец
- 1 лук
- 2 морковки
- соль, перец, паприка
- сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Лук и морковь пожарьте, добавьте фарш, специи.
2. Добавьте отварной рис и порезанную капусту, смешайте.
3. Сформируйте голубцы, выложите в форму, залейте томатным соусом.
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