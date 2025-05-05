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Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра: самый простой рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
384
Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра: самый простой рецепт сытного блюда для перекуса

Домашние хачапури можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого полностью зависит вкус и структура блюда.

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных хачапури, с творогом и тертой моцареллой.

Рецепт хачапури

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 500 мл кефира
  • 250 г сыра
  • 3 ст.л растительного масла
  • 100-150 г сулугуни или моцареллы
  • 1 ч.л соли
  • 0,5 ч.л соды
  • 250 г муки

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте с кефиром, добавьте творог, перемешайте тщательно, после добавьте тертый сыр. 

Тесто для блюда

2. После всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут.

Сколько жарить хачапури

3. На сухую сковороду выложите тесто ложкой, разровняйте и накрыть крышкой, готовьте на небольшом огне, переверните как блинчик и еще поджарьте до румяности с другой стороны.

Готовые хачапури

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