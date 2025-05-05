Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра: самый простой рецепт сытного блюда для перекуса

Домашние хачапури можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого полностью зависит вкус и структура блюда.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных хачапури, с творогом и тертой моцареллой.

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл кефира

250 г сыра

3 ст.л растительного масла

100-150 г сулугуни или моцареллы

1 ч.л соли

0,5 ч.л соды

250 г муки

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с кефиром, добавьте творог, перемешайте тщательно, после добавьте тертый сыр.

2. После всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут.

3. На сухую сковороду выложите тесто ложкой, разровняйте и накрыть крышкой, готовьте на небольшом огне, переверните как блинчик и еще поджарьте до румяности с другой стороны.

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