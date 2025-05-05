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Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра: самый простой рецепт сытного блюда для перекуса
Домашние хачапури можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого полностью зависит вкус и структура блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных хачапури, с творогом и тертой моцареллой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл кефира
- 250 г сыра
- 3 ст.л растительного масла
- 100-150 г сулугуни или моцареллы
- 1 ч.л соли
- 0,5 ч.л соды
- 250 г муки
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с кефиром, добавьте творог, перемешайте тщательно, после добавьте тертый сыр.
2. После всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут.
3. На сухую сковороду выложите тесто ложкой, разровняйте и накрыть крышкой, готовьте на небольшом огне, переверните как блинчик и еще поджарьте до румяности с другой стороны.
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