Ленивые и очень вкусные хачапури без теста: готовятся в духовке всего 10 минут

Домашние хачапури – идеальное блюдо для семейного застолья. Готовить их можно из разного теста и вообще без него, заменив просто творогом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.

Ингредиенты:

150 г. творога

1 яйцо

3 ст.л. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

2. Влажными руками формируем "лодочку" на пергаменте отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

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