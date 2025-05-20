Видео дня
Ленивые и очень вкусные хачапури без теста: готовятся в духовке всего 10 минут
Домашние хачапури – идеальное блюдо для семейного застолья. Готовить их можно из разного теста и вообще без него, заменив просто творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.
Ингредиенты:
- 150 г. творога
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 30-50 г. сулугуни/моцареллы
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.
2. Влажными руками формируем "лодочку" на пергаменте отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: