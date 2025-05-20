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Ленивые и очень вкусные хачапури без теста: готовятся в духовке всего 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Домашние хачапури – идеальное блюдо для семейного застолья. Готовить их можно из разного теста и вообще без него, заменив просто творогом.

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Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури из творожного теста.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 150 г. творога
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 30-50 г. сулугуни/моцареллы

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем белок (желток оставляем для подачи), муку, разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваем.

Творожное тесто

2. Влажными руками формируем "лодочку" на пергаменте отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Сколько готовить хачапури

3. После выкладываем в "лодочку" натертый сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Готовое блюдо

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