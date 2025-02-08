Ленивый штрудель из лаваша с вишней и сыром: полезный и легкий десерт

Если вам захотелось домашней выпечки, но желания работать с тестом так и не появилось, следует использовать лаваш. Именно благодаря этому продукту, в считанные минуты кухня наполнится невероятным ароматом ленового штруделя.

Видео дня

Как приготовить это быстрое, но такое вкусное блюдо, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Рябенко. В качестве начинки она использовала вишни и творог.

Ингредиенты

Лаваш – 2 шт.

Творог – 380 гр.

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Вишни без косточек – 300 гр.

Кунжут – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Творог смешать с яйцом и сахаром.

2. Выложить на лаваш и распределить равномерно.

3. Если вишня была заморожена, разморозить и убрать лишнюю жидкость.

4. Свернуть в рулет два лаваша и выложить на противень застеленный пергаментом.

5. Смазать желтком и украсить кунжутными семенами.

6. Запекать при температуре 190 градусов в течение 40-45 мин.

7. Перед нарезанием дайте время остыть.

8. Подавать с мороженым.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: