Ленивый штрудель из лаваша с вишней и сыром: полезный и легкий десерт
Если вам захотелось домашней выпечки, но желания работать с тестом так и не появилось, следует использовать лаваш. Именно благодаря этому продукту, в считанные минуты кухня наполнится невероятным ароматом ленового штруделя.
Как приготовить это быстрое, но такое вкусное блюдо, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Рябенко. В качестве начинки она использовала вишни и творог.
Ингредиенты
- Лаваш – 2 шт.
- Творог – 380 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Вишни без косточек – 300 гр.
- Кунжут – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Творог смешать с яйцом и сахаром.
2. Выложить на лаваш и распределить равномерно.
3. Если вишня была заморожена, разморозить и убрать лишнюю жидкость.
4. Свернуть в рулет два лаваша и выложить на противень застеленный пергаментом.
5. Смазать желтком и украсить кунжутными семенами.
6. Запекать при температуре 190 градусов в течение 40-45 мин.
7. Перед нарезанием дайте время остыть.
8. Подавать с мороженым.
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