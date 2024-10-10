Личная жизнь в приоритете: трем знакам зодиака придется разобраться в отношениях в октябре

Отношения мы воспринимаем как одну из ключевых сфер нашей жизни. Ту, где мы можем укрыться от остального мира и почувствовать себя защищенными, принятыми и любимыми.

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Однако иногда нам приходится пересматривать статус этих отношений. И, как утверждают астрологи, в этом октябре момент для этого наступит у людей, рожденных под тремя знаками зодиака. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, придется ли вам поработать над личным в ближайшее время.

Овен

После солнечного затмения 2 октября вы могли заметить, что в вашей жизни есть отношения (если не одни), которые нужно изменить к лучшему, чтобы они продолжались. Пока аналитический Меркурий посещает Скорпиона в вашей зоне трансформации, он побуждает вас углубиться в себя и честно рассказать о страхах, негативных чувствах или неуверенности, которые могут удерживать вас от настоящей близости. Или держать вас в рамках нездоровых моделей отношений. Хотя такой самоанализ может казаться путём к изоляции, знайте, вам не нужно делать это самостоятельно. Обратитесь за помощью.

Хотя отношения и единение являются ключевой темой для вас в октябре, полнолуние в Овне может стать катализатором для исцеления разбитого сердца или выхода скрытых эмоций, особенно если это касается семьи. Большая часть октября может показаться эмоциональной и тяжелой, но Венера в беззаботном Стрельце побуждает вас искать людей и места, которые внушают вам надежду и поднимают настроение.

Рак

Все внимание сейчас сосредоточено на вашей личной жизни, поскольку солнечное затмение в Весах активировало вашу домашнюю зону. Вы можете пустить корни в новом месте, расширить свою семью или заняться усовершенствованием дома. Поскольку это затмение также было очень эмоциональным, вы можете начать работать над улучшением своего психического здоровья и лучше расставлять приоритеты для собственного счастья. Поскольку интеллектуальный Меркурий двигается через созвездие Скорпиона, то есть вашу зону творчества и радости, это также прекрасное время для творческих занятий или проектов, планирования веселых событий или демонстрации своих талантов на публичной сцене. Как только сезон Скорпиона начнется, вы можете ожидать, что ваша страсть и уверенность возрастут.

Около момета полнолуния в амбициозном Овне вы можете праздновать победу или достижение или быть готовым вступить на следующий этап своего профессионального пути. А пока Венера посещает знак Стрельца, вашу зону работы и благополучия, она может принести дополнительные преимущества в работе или способствовать вашему карьерному росту. Вы также можете почувствовать больше легкости в своей повседневной жизни или извлечь пользу из усиления своей рутины ухода за собой.

Лев

Солнечное затмение в Весах в начале месяца подсветило вашу зону общения, что может подтолкнуть вас к давно назревшему разговору о семейных или жилищных проблемах. Также это может быть дискуссия о деловых контрактах, или о чем-то давящем на ваше сердце в течение некоторого времени. В самом худшем случае все это навалится на вас вместе. Поскольку разумный Меркурий проходит через Скорпиона, выводя вашу личную жизнь и мысли на передний план, вам, возможно, придется принять важные решения по улучшению своей финансовой безопасности, системы поддержки или эмоционального благополучия.

Между тем полнолуние в Овне может подтолкнуть вас принять суровую правду или столкнуться с чем-то, от чего вы убегали. Вероятно, вам давно пора сойти с пути, который вы избрали. Что бы ни случилось, знайте, что это пойдет на пользу вашему личностному росту. На более легкой ноте Венера в беззаботном Стрельце привнесет в ваш мир немного легкомыслия и романтики, напоминая вам, что жизнь не обязательно должна быть тяжелой или мрачной. Когда начнется сезон Скорпиона, постарайтесь на время спрятаться в собственном уютном пузыре и восстановить силы.

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