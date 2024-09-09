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Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Юлия Потерянко
NewsLife
6 минут
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Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Первая любовь, первые драмы, впервые разбитое сердце – все это издавна привлекает внимание юной аудитории к кино. Подростки легко ассоциируют себя с героями романтических комедий или любовных драм.

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Конечно, имеет немало такого контента и стриминговая платформа Netflix. Вот какие романтические фильмы для подростков она предлагает.

Всем парням, которых я любила раньше

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

После выхода летом 2018 фильм был воспринят очень хорошо. Основанный на одноименном романе Дженни Хан, милый искренний фильм Сьюзан Джонсон рассказывает о Ларе Джин (Лана Кондор), застенчивой и мечтательной девушке, чья жизнь разрушается, когда ее тайные признания в любви неожиданно открывают игроку в лакросс Питеру (Ноа). История имеет сиквел 2020 "Всем парням: PS Я все еще люблю тебя" и триквел 2021 "Всем парням: Всегда и навсегда".

Сохрани последний танец

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Фильм Томаса Картера 2001 года объединяет подростковую историю любви, мелодраму и танцы. Джулия Стайлз играет Сару, талантливую балерину, стремящуюся поступить в училище Джульярд. Трагические обстоятельства переворачивают планы на последний школьный год – она отправляется в новую школу на южной стороне Чикаго. И там встречает Дерека (Шон Патрик Томас), с которым чувствует искру, а также заводит дружбу с Шенилл (Кэрри Вашингтон). По мере того, как их роман расцветает, Дерек также помогает Саре подготовиться к прослушиванию, включив хип-хоп в ее стиль.

Девушка XX века

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Окончание средней школы может показаться совершенно новой жизнью, которая уже не за горами, и можно сказать, что конец 90-х чувствовался так же, поскольку мы все готовились к будущему, в котором начинались годы с совершенно новой цифры. Подростки из корейского фильма "Девушка 20 века" от режиссера Бан У-ри стоят на обеих пропастях, будучи старшеклассниками в 1999 году. Драма о взрослении плетет паутину нежной подростковой романтики. Герои раскрывают свои тайны, чтобы проникнуть глубже в водоворот чувств.

Алекс Стрейнджлав

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Любовь – удивительная штука, особенно для новичков этой игры. Вот с чем борются наши герои-подростки в умной романтической комедии 2018 года Крейга Джонсона "Алекс Стрейнджлав". Ее главный герой Алекс Трулав (Дениел Доэни) планирует потерять девственность со своей девушкой Клэр (Меделин Вайшнтейн). Но потом он встречает уверенного в себе Эллиота (Антонио Марциали), с которым у него бесспорна химия, из-за чего Алекс сбивается с толку по поводу своих собственных желаний. Пока Алекс подвергает сомнению свою сексуальность и изо всех сил пытается понять всю личность, которой он становится, любовь во многих своих странных формах помогает ему найти свой путь.

Увлекательное время

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Фильм Джеймса Понсольдта стал хитом на кинофестивале Санденс в 2013 году, а его звезды Шейлин Вудли и Майлз Теллер получили специальный приз жюри за актерскую игру. Это история взросления, снятая в стиле инди. Герой Теллера Саттер – популярный парень, имеющий проблемы с алкоголем. Он продирается сквозь последний год обучения в старшей школе, не заботясь ничем, кроме очередной вечеринки. Эйми, которую сыграла Вудли – застенчивая ботанка с большими мечтами, но неопределенными планами. Их случайная встреча при необычных обстоятельствах дает начало настоящему, хотя и маловероятному роману, унося героев в будущее, которого никто из них никогда не ожидал.

Бессонница для двоих

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Отдохните от суеты школьных дней и наслаждайтесь долгими летними ночами. В драме Софии Альварес 2022 года, основанной на романе Сары Дессен, начитанная выпускница Оден (Эмма Пасароу) проводит лето перед колледжем, останавливаясь в маленьком городке у своего отца (Дермот Малруни) и его новой жены (Кейт Босуорт). Блуждая по окрестностям после наступления темноты, сова Оден встречает Эли (Белмонт Камели), такого же больного бессонницей. Они начинают встречаться для прогулок каждую ночь. Даже когда в ее семье нарастает напряженность, ночные приключения Оден — и зарождающийся роман — делают это лето незабываемым.

Половина этого

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Будучи одновременно современным изложением "Сирано де Бержерака" и нежным и сдержанным изображением подростковой тоски, "Половина всего" — фильм, которого вы, возможно, ожидали. В громкой драме 2020 года Элис Ву Лиа Льюис играет Элли, застенчивую и одинокую ботанку. Девушку нанимает милый, но неопытный спортсмен Пол (Дениел Димер), чтобы она помогла ему очаровать его любимую, симпатичную и популярную Астер (Алексис Лемир). Элли должен писать девушке письма и сообщения. Героиня берется за задание, в процессе завязывая маловероятную дружбу с Полом, но забывая признаться ему, что она тоже влюблена в Астер.

Да будет снег

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Действие романтической комедии Люка Снеллина 2019 "Да будет снег", основанной на романе для молодежи Морин Джонсон, Джона Грина и Лорен Миракл, проходит в канун Рождества. События разворачиваются во время праздничных каникул в маленьком городке, где разные старшеклассники погружаются в водоворот тайных влюбленностей, мечты о колледже и неожиданные приезды поп-звезд. И так продолжается до конца одного снежного дня, когда они собираются на эпическую вечеринку в местном Waffle House. Тогда подростки обретают любовь среди холода.

Фанфик

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Подросток, пытающийся справиться со своей гендерной идентичностью, занимает центральное место в польской драме "Фанфик" Марты Карвовской. Картина основана на одноименном романе Натальи Осеньской. Алин Шевчик играет студента по имени Тося, трансгендерного мальчика, который берет себе имя Тосик. Хотя он сталкивается с сопротивлением многих окружающих, Тосик получает сочувствие и солидарность в поиске своего истинного "я" от одноклассника Леона (Ян Ченчара), с которым у него развивается милый роман.

Банка конфет

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Что может быть романтичнее искусства дебатов? В нем есть страсть, ставки, стиль. Именно этому посвящена романтическая школьная комедия Бена Шелтона. Сами Гейл и Джейкоб Латимор играют в фильме 2018 в роли непримиримых соперников и сокапитанов команды по дебатам своей школы. Кристина Хендрикс и Узо Адуба играют их не менее амбициозных мам. Среди высокой драмы подготовки к турниру по дебатам и подачи заявлений в колледж Лиги плюща, соперники начинают понимать, что они могут иметь что-то общее и даже нравиться друг другу. На самом деле, больше, чем кто-либо из них когда-то мог себе представить.

Все радостные места

Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Эта история и напоминание о том, что любовь может быть светлым местом даже в более темные моменты жизни. Основанная на одноименном романе Дженнифер Нивен, чуткая романтическая драма Бретта Хейли в 2020 году рассказывает историю с участием Элли Фаннинг и Джастиса Смита. Они играют подростков Вайолет и Финча, каждого из которых преследуют собственные травмы. Когда они объединяются в учебном проекте, требующем от них исследовать Индиану, Финч и Вайолет обретают красоту в своем родном штате. А еще понимание друг друга. Их связь, возможно, не является лекарством от боли в их измученных душах, но это не делает утешение, которое она предлагает, менее глубоким.

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