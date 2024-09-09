Лучшая подростковая романтика на Netflix: что посмотреть

Первая любовь, первые драмы, впервые разбитое сердце – все это издавна привлекает внимание юной аудитории к кино. Подростки легко ассоциируют себя с героями романтических комедий или любовных драм.

Видео дня

Конечно, имеет немало такого контента и стриминговая платформа Netflix. Вот какие романтические фильмы для подростков она предлагает.

Всем парням, которых я любила раньше

После выхода летом 2018 фильм был воспринят очень хорошо. Основанный на одноименном романе Дженни Хан, милый искренний фильм Сьюзан Джонсон рассказывает о Ларе Джин (Лана Кондор), застенчивой и мечтательной девушке, чья жизнь разрушается, когда ее тайные признания в любви неожиданно открывают игроку в лакросс Питеру (Ноа). История имеет сиквел 2020 "Всем парням: PS Я все еще люблю тебя" и триквел 2021 "Всем парням: Всегда и навсегда".

Сохрани последний танец

Фильм Томаса Картера 2001 года объединяет подростковую историю любви, мелодраму и танцы. Джулия Стайлз играет Сару, талантливую балерину, стремящуюся поступить в училище Джульярд. Трагические обстоятельства переворачивают планы на последний школьный год – она отправляется в новую школу на южной стороне Чикаго. И там встречает Дерека (Шон Патрик Томас), с которым чувствует искру, а также заводит дружбу с Шенилл (Кэрри Вашингтон). По мере того, как их роман расцветает, Дерек также помогает Саре подготовиться к прослушиванию, включив хип-хоп в ее стиль.

Девушка XX века

Окончание средней школы может показаться совершенно новой жизнью, которая уже не за горами, и можно сказать, что конец 90-х чувствовался так же, поскольку мы все готовились к будущему, в котором начинались годы с совершенно новой цифры. Подростки из корейского фильма "Девушка 20 века" от режиссера Бан У-ри стоят на обеих пропастях, будучи старшеклассниками в 1999 году. Драма о взрослении плетет паутину нежной подростковой романтики. Герои раскрывают свои тайны, чтобы проникнуть глубже в водоворот чувств.

Алекс Стрейнджлав

Любовь – удивительная штука, особенно для новичков этой игры. Вот с чем борются наши герои-подростки в умной романтической комедии 2018 года Крейга Джонсона "Алекс Стрейнджлав". Ее главный герой Алекс Трулав (Дениел Доэни) планирует потерять девственность со своей девушкой Клэр (Меделин Вайшнтейн). Но потом он встречает уверенного в себе Эллиота (Антонио Марциали), с которым у него бесспорна химия, из-за чего Алекс сбивается с толку по поводу своих собственных желаний. Пока Алекс подвергает сомнению свою сексуальность и изо всех сил пытается понять всю личность, которой он становится, любовь во многих своих странных формах помогает ему найти свой путь.

Увлекательное время

Фильм Джеймса Понсольдта стал хитом на кинофестивале Санденс в 2013 году, а его звезды Шейлин Вудли и Майлз Теллер получили специальный приз жюри за актерскую игру. Это история взросления, снятая в стиле инди. Герой Теллера Саттер – популярный парень, имеющий проблемы с алкоголем. Он продирается сквозь последний год обучения в старшей школе, не заботясь ничем, кроме очередной вечеринки. Эйми, которую сыграла Вудли – застенчивая ботанка с большими мечтами, но неопределенными планами. Их случайная встреча при необычных обстоятельствах дает начало настоящему, хотя и маловероятному роману, унося героев в будущее, которого никто из них никогда не ожидал.

Бессонница для двоих

Отдохните от суеты школьных дней и наслаждайтесь долгими летними ночами. В драме Софии Альварес 2022 года, основанной на романе Сары Дессен, начитанная выпускница Оден (Эмма Пасароу) проводит лето перед колледжем, останавливаясь в маленьком городке у своего отца (Дермот Малруни) и его новой жены (Кейт Босуорт). Блуждая по окрестностям после наступления темноты, сова Оден встречает Эли (Белмонт Камели), такого же больного бессонницей. Они начинают встречаться для прогулок каждую ночь. Даже когда в ее семье нарастает напряженность, ночные приключения Оден — и зарождающийся роман — делают это лето незабываемым.

Половина этого

Будучи одновременно современным изложением "Сирано де Бержерака" и нежным и сдержанным изображением подростковой тоски, "Половина всего" — фильм, которого вы, возможно, ожидали. В громкой драме 2020 года Элис Ву Лиа Льюис играет Элли, застенчивую и одинокую ботанку. Девушку нанимает милый, но неопытный спортсмен Пол (Дениел Димер), чтобы она помогла ему очаровать его любимую, симпатичную и популярную Астер (Алексис Лемир). Элли должен писать девушке письма и сообщения. Героиня берется за задание, в процессе завязывая маловероятную дружбу с Полом, но забывая признаться ему, что она тоже влюблена в Астер.

Да будет снег

Действие романтической комедии Люка Снеллина 2019 "Да будет снег", основанной на романе для молодежи Морин Джонсон, Джона Грина и Лорен Миракл, проходит в канун Рождества. События разворачиваются во время праздничных каникул в маленьком городке, где разные старшеклассники погружаются в водоворот тайных влюбленностей, мечты о колледже и неожиданные приезды поп-звезд. И так продолжается до конца одного снежного дня, когда они собираются на эпическую вечеринку в местном Waffle House. Тогда подростки обретают любовь среди холода.

Фанфик

Подросток, пытающийся справиться со своей гендерной идентичностью, занимает центральное место в польской драме "Фанфик" Марты Карвовской. Картина основана на одноименном романе Натальи Осеньской. Алин Шевчик играет студента по имени Тося, трансгендерного мальчика, который берет себе имя Тосик. Хотя он сталкивается с сопротивлением многих окружающих, Тосик получает сочувствие и солидарность в поиске своего истинного "я" от одноклассника Леона (Ян Ченчара), с которым у него развивается милый роман.

Банка конфет

Что может быть романтичнее искусства дебатов? В нем есть страсть, ставки, стиль. Именно этому посвящена романтическая школьная комедия Бена Шелтона. Сами Гейл и Джейкоб Латимор играют в фильме 2018 в роли непримиримых соперников и сокапитанов команды по дебатам своей школы. Кристина Хендрикс и Узо Адуба играют их не менее амбициозных мам. Среди высокой драмы подготовки к турниру по дебатам и подачи заявлений в колледж Лиги плюща, соперники начинают понимать, что они могут иметь что-то общее и даже нравиться друг другу. На самом деле, больше, чем кто-либо из них когда-то мог себе представить.

Все радостные места

Эта история и напоминание о том, что любовь может быть светлым местом даже в более темные моменты жизни. Основанная на одноименном романе Дженнифер Нивен, чуткая романтическая драма Бретта Хейли в 2020 году рассказывает историю с участием Элли Фаннинг и Джастиса Смита. Они играют подростков Вайолет и Финча, каждого из которых преследуют собственные травмы. Когда они объединяются в учебном проекте, требующем от них исследовать Индиану, Финч и Вайолет обретают красоту в своем родном штате. А еще понимание друг друга. Их связь, возможно, не является лекарством от боли в их измученных душах, но это не делает утешение, которое она предлагает, менее глубоким.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших фильмах Netflix посвященных теме мести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.