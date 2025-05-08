Лучшая закуска к шашлыку из огурцов, с чили и чесноком: понравится всем

Если вы хотите приготовить вкусную и легкую овощную закуску к мясу, рыбе, лучшим овощем для этого будет огурец. Их можно быстро засолить, замариновать, приготовить вкусные салаты, а также закуски с начинками в виде рулетиков.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих огурцов, с чили и чесноком.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Укроп

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Чеснок – не желанию

Чили

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брусками огурцы.

2. Добавьте порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, масло и перемешайте.

3. Дайте постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.

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