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Лучшая закуска к шашлыку из огурцов, с чили и чесноком: понравится всем
Если вы хотите приготовить вкусную и легкую овощную закуску к мясу, рыбе, лучшим овощем для этого будет огурец. Их можно быстро засолить, замариновать, приготовить вкусные салаты, а также закуски с начинками в виде рулетиков.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих огурцов, с чили и чесноком.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Укроп
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус яблочный – 1 ст. л.
- Чеснок – не желанию
- Чили
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте брусками огурцы.
2. Добавьте порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, масло и перемешайте.
3. Дайте постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.
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