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Лучшая закуска к шашлыку из огурцов, с чили и чесноком: понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную и легкую овощную закуску к мясу, рыбе, лучшим овощем для этого будет огурец. Их можно быстро засолить, замариновать, приготовить вкусные салаты, а также закуски с начинками в виде рулетиков.

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Пикантная закуска из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих огурцов, с чили и чесноком.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг
  • Укроп
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Уксус яблочный – 1 ст. л.
  • Чеснок – не желанию
  • Чили

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брусками огурцы.

Свежие огурцы

2. Добавьте порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, масло и перемешайте.

Приготовление закуски

3. Дайте постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.

Готовая закуска

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