Лучше купить сейчас: какие авто значительно вырастут в цене в 2025 году

Если вы планировали приобрести себе новый автомобиль, эксперты утверждают, что сейчас самое время сделать это. Некоторые производители уже заявили, что планируют поднять цены на отдельные модели 2025 года и рост цен составит при этом до четверти.

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Именно поэтому тем, кто не хочет переплачивать, издание Go Banking Rates рекомендует обратить внимание на те же модели 2024 модельного года. Кроме того, его эксперты проанализировали данные от автопродавцов и назвали шестерку моделей, цена на которые в следующем году вырастет больше всего.

Cadillac CT5

Рост цены в 2025 году: 23%

Бренд Cadillac сам по себе ориентируется на обеспеченных клиентов, но в следующем году хочет еще больше поднять ставки. Поэтому стоимость CT5 вырастет практически на четверть. В то время как модификация 2024 года оснащена всеми необходимыми новейшими технологиями, включая бесконтактное рулевое управление и современные функции безопасности. Покупая эту версию, вы сэкономите много денег.

Toyota GR Supra

Рост цены в 2025 году: 20%

Если вы ищете высокопроизводительный спортивный автомобиль с механической коробкой передач, Supra 2024 предложит вам 382-сильный турбированный двигатель. Эта модель ведет себя практически как Porsche Cayman и продается по гораздо более низкой цене. Правда, в следующем году эта разница заметно сократится.

MINI Cooper

Рост цены в 2025 году: 12%

Когда-то MINI считались хорошим выбором среди покупателей с ограниченным бюджетом. Но со временем бренд увеличил стоимость своего хардтопа Cooper. За последние 5 лет прирост составил 23% и в следующем году модель снова подорожает. Еще больше вырастет цена на версию с откидным верхом.

Chevrolet Equinox

Рост цены в 2025 году: 11%

Chevy решила на следующий год нацелиться на более премиального покупателя и выйти на рынок компактных внедорожников, полностью переработав Equinox. Между тем, текущая версия авто оснащена 175-сильным 4-цилиндровым двигателем в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Есть смысл потратиться на нее, пока цена остается доступнее.

Infiniti QX80

Рост цены в 2025 году: 11%

Этот полноразмерный внедорожник поставляется со стандартным двигателем V8 и предлагает отличный обзор дороги своему водителю. Если вы приобретете его сейчас, то получите автомобиль класса люкс за очень разумные деньги.

Lincoln Aviator

Рост цены в 2025 году: 10%

Среднеразмерный внедорожник Aviator 2024 поставляется с тремя рядами сидений, хотя третий ряд лучше всего подходит для детей, поскольку там не так много места для ног. Однако салон удобно вмещает семь пассажиров. Резкое ускорение и плавный ход делают его идеальным для перевозки семьи. Конечно, такая модель не может не вырасти в цене.

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