Лучше Марракеша: туристам посоветовали невероятный город в Африке

Северная Африка всегда привлекала странников своей богатой историей и экзотической культурой. Часто первой ассоциацией становится известный и шумный Марракеш в Марокко, ежегодно принимающий миллионы туристов.

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Однако, существует немало других, возможно, менее разрекламированных, но не менее волшебных городов в этом регионе. Одно из таких мест набирает популярность как стильная альтернатива известным направлениям.

Этот город - Тунис, столица одноименной страны и крупнейший городской центр Туниса. Ранее Тунис мог ассоциироваться преимущественно с пакетными пляжными турами, но его столица не менее интересна для культурного и городского туризма, чем, например, Марракеш.

Тунис предлагает такую же насыщенную североафриканскую атмосферу, но с заметно более спокойным, средиземноморским ритмом жизни. Кроме того, он оказывается более выгодным для путешествий, поскольку стоимость проживания и питания для туристов здесь, как правило, ниже, чем у его более известного марокканского "соперника".

Город Тунис имеет глубокие исторические корни, испытывая сильное влияние различных цивилизаций на протяжении веков, включая римлян, византийцев и арабов. Это наследие нашло отражение в его архитектуре и культуре. Среди достопримечательностей, которые стоит посетить, - старинные термальные ванны, живописные вершины Сиди-Бу-Саид и величественная мечеть Аль-Зайтуна. Город предлагает богатый выбор локаций для ценителей истории и культуры, которые ищут аутентичных впечатлений в Северной Африке.

Сердцем старого города Туниса является Медина - исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий лабиринт узких улочек и оживлённых рынков, или суков. На площади Касба, расположенной в центре Медины, разворачивается многогранная торговля, предлагая ассортимент не меньше рынков Марракеша, но при этом сохраняя более спокойную атмосферу без чрезмерной суеты.

На этих рынках можно найти множество товаров: от красочных ковров и кожаных изделий до латунной посуды и традиционной одежды. Несмотря на то, что продавцы здесь могут быть настойчивыми, это часть местного колорита. Вокруг центральной Медины расположены более традиционные и сдержанные древние базары, где также можно приобрести уникальные сувениры и изделия местных мастеров.

К востоку от исторической Медины, пройдя через Морские ворота, начинается современная часть города - "Виль-Нувель". Ее пересекает широкий проспект Хабиба Бургибы, который часто сравнивают с Елисейскими Полями, застроенный зданиями колониальной эпохи, создающими интересный контраст со старинной архитектурой Медины. Далее на восток, ближе к побережью, расположены очаровательные пригороды, такие как Карфаген с его античными руинами, Ла-Марса и уже упомянутый живописный Сиди-Бу-Саид с его бело-голубыми домами. Это делает Тунис привлекательным направлением, сочетающим богатую историю, культуру и средиземноморский отдых.

OBOZ.UA на днях писал, почему самая опасная страна мира начала привлекать все больше туристов.

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