Лучше не варите эти макароны: их есть нельзя

Макароны – один из самых популярных продуктов на кухне. Их готовят быстро, они вкусные и доступные. Однако не все макароны одинаково полезные. Некоторые из них могут быть не только некачественными, но и вредными.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие макароны не стоит покупать. Рассказываем, как выбрать качественный продукт.

Худшие макароны – из мягких сортов пшеницы

На полках супермаркетов часто можно найти макароны из муки высшего сорта, изготовленные из мягких сортов пшеницы. Они имеют белый или очень светлый цвет и при варке часто слипаются или развариваются. Такие макароны почти не содержат клетчатки, витаминов и минералов, а их высокий гликемический индекс может приводить к резким скачкам уровня сахара в крови. Кроме того, некоторые производители добавляют в них искусственные красители и консерванты, что только ухудшает качество продукта.

Как распознать некачественные макароны

Состав. Если на упаковке указано только "пшеничная мука" без уточнения "durum" или "твердые сорта пшеницы", это может свидетельствовать об использовании рафинированной муки.

Цвет. Белый или очень светлый оттенок макарон может указывать на низкое содержание цельного зерна.

Текстура после варки. Макароны, которые быстро развариваются или слипаются, часто изготовлены из мягких сортов пшеницы.

Чем заменить вредные макароны

Вместо этого выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы (durum) они имеют более плотную структуру, не слипаются при варке и содержат больше полезных веществ. Также стоит обратить внимание на альтернативные варианты

цельнозерновые макароны: изготовлены из муки грубого помола, содержат больше клетчатки и питательных веществ.

изготовлены из муки грубого помола, содержат больше клетчатки и питательных веществ. макароны из бобовых культур: например, из нута или чечевицы, богатые белком и клетчаткой.

например, из нута или чечевицы, богатые белком и клетчаткой. макароны из гречки или риса: хороший выбор для тех, кто избегает глютена.

Как правильно варить макароны

Даже качественные макароны могут потерять свои полезные свойства при неправильном приготовлении. Вот несколько советов:

1. Варите до состояния "аль денте". Макароны, сваренные "аль денте" (то есть немного недоваренные), имеют более низкий гликемический индекс, лучше усваиваются и не вызывают резких скачков сахара в крови.

2. Не промывайте после варки. Вода смывает полезный крахмальный слой, который помогает удержать соус и улучшает усвоение.

3. Используйте достаточное количество воды: на 100 граммов макарон должно быть не менее 1 литра воды. Это поможет избежать слипания.

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