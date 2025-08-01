Лучше переполненной Венеции: куда поехать в Италии

Хотя Венеция, Флоренция и Рим – замечательные места для отдыха в сказочной Италии, проблема в том, что их бешеная популярность делает их не такими комфортными. В разгар лета, выбрав столь популярное направление, вы столкнетесь с наплывом туристов со всех уголков мира.

Видео дня

Значит ли это, что придется отказаться от планов насладиться красотой и культурой итальянских городов? Издание Express утверждает, что не обязательно. В стране можно посетить еще немало прекрасных локаций, где вам не придется стоять в очереди к главным достопримечательностям, с боем пробиваться в рестораны и прятаться от карманников. И таким городом является Болонья.

Туристов здесь ощутимо меньше, а дух истории и культуры Италии присутствует в каждом уголке. Скажем, здесь находится старейший в мире университет, и любой желающий может посетить его красивые старинные корпуса.

Отдельного внимания заслуживает традиционная гастрономия Болоньи. Столица провинции Эмилия-Романья на севере Италии является родиной таких блюд, как тальятелле аль-рагу и лазанья, а также ветчины прошутто, пасты тортеллини и колбасы мортаделлы.

Гостям города всегда радушно открывают свои двери многочисленные классические бары, где можно насладиться аперитивом, который обычно подают с ассорти мясных деликатесов и сыров. А любая траттория в Болонье, несомненно, поразит посетителей своим меню.

Подкрепив свои силы, отправляйтесь на Пьяцца Маджоре. Построенная еще в 1200 году, эта площадь является крупнейшей в Италии. Она может стать отличной отправной точкой для прогулки по этому невероятному городу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой итальянский остров стоит выбрать тем, кто хочет хорошо отдохнуть бюджетно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.