Лучше Турции и Испании: путешественник назвал идеальную для отпуска страну

Когда речь заходит об идеальном отпуске, многие сразу вспоминают знакомые курорты в Турции: солнце, море, отели с all inclusive. Но рост цен, навязчивый сервис и неоднозначное качество питания заставляют все больше путешественников переосмыслить свой выбор.

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И в этом контексте одна страна неожиданно выходит на первый план – Египет. Детали рассказало издание Express.

Египет – это не только исторические сокровища и пирамиды. Сегодня все больше туристов открывают для себя это направление как выгодную альтернативу популярным европейским курортам. Стоимость проживания, питания и развлечений здесь заметно ниже, что делает путешествие более доступным для большинства.

"Цены в Египте действительно приятно удивляют. Все – от кофе в кафе до сувениров на базаре – стоит ощутимо меньше. Если сравнивать с Турцией, то разница порой в разы. И при этом никакой потери в качестве", – рассказал путешественник с ником agnew_travels, имевший опыт путешествий по Турции, Испании и Португалии.

Одним из главных преимуществ Египта называют отношение местных жителей к туристам. В отличие от некоторых регионов, где отдыхающие испытывают давление со стороны продавцов, в Египте ситуация в целом более спокойная.

"В Ичмелере и Мармарисе каждый второй тянет тебя в магазин. А в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе я мог спокойно пройтись, не испытывая постоянного дискомфорта. Конечно, везде бывают исключения, но общая атмосфера доброжелательная и непринужденная", – добавил путешественник.

А как же еда? Этот вопрос традиционно вызывает самые горячие споры. Кто-то считает турецкую кухню эталоном, другие же уверяют: "в Египте хоть не отравился – уже хорошо".

"Я был в пяти отелях в Турции, и ни один из них не дотягивал до того качества, которое получил в одном египетском отеле с тремя звездами. Еда была простой, но свежая. И главное – не за бешеные деньги", – поделился опытом путешественник.

Конечно, есть и критики. В комментариях под видео путешественника в TikTok некоторые замечают: "В Шарме на тебя также бросаются с предложениями купить все подряд, а кухня - дело вкуса. Мне, например, не зашла". И все же для многих решающим фактором становится соотношение цены и качества.

Турция, Испания, Португалия – это бесспорно волшебные места. Но иногда именно менее очевидные варианты могут подарить лучшие впечатления. Египет сегодня – не только курорт для "горящих туров", но и вариант сознательного, экономного и эмоционально насыщенного отдыха.

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