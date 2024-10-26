Лучшие фильмы для влюбленных: варианты для романтического вечера

Осень – идеальное время для просмотра романтических фильмов. Когда за окном дождь и непогода, так приятно, укрывшись теплым пледом и согревшись чаем, погрузиться в интересные истории.

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Романтические фильмы – лучший способ эскапизма от проблем, тревог и ежедневных забот. OBOZ.UA составил рейтинг лучших историй для влюбленных.

Ноттинг Гилл (Notting Hill, 1999)

Режиссер: Роджер Мичелл

В главных ролях: Джулия Робертс, Гью Грант

Рейтинг IMDB: 7.2

Уильям Текер, роль которого исполняет непревзойденный Хью Грант, обычный владелец книжного магазина в Лондоне. Уильям переживает непростой период – его недавно покинула жена. Но судьба приносит ему интересный сюрприз в виде встречи с Анной Скотт (Джулия Робертс) – суперзвездой кино. Знакомство было довольно неловким, но между героями сразу загорается искра. "Ноттинг Гилл" – классическая романтическая комедия, порадующая хорошее настроение и заставящая поверить в неслучайность судьбоносных встреч.

Париж, я люблю тебя (Paris, je t'aime, 2006)

В главных ролях: Натали Портман, Жюльет Бинош, Гаспар Ульель, Элайджа Вуд, Стив Бушеми, Ник Нолти, Ольга Куриленко.

Натали Портман, Жюльет Бинош, Гаспар Ульель, Элайджа Вуд, Стив Бушеми, Ник Нолти, Ольга Куриленко. Рейтинг IMDB: 7.2

Культовая лента со звездным составом актеров – это 18 кратких историй, разворачивающихся в разных частях Парижа. Каждая история – это отдельная короткометражка со своим режиссером, сценаристом и актерами. Но все они объединены одной темой – любовью в Париже. Мозаика историй точно понравится ищущим вдохновения в новых небанальных жанрах.

Искупление (Atonement, 2007)

Режиссер: Джо Райт

В главных ролях: Кира Найтли, Джеймс МакЭвой

Рейтинг IMDB: 7.8

Экранизация популярного романа Иена Макюэна – это тот случай, когда фильм совсем не хуже книги. Драма Джо Райта рассказывает трагическую историю любви Сесилии (Кира Найтли) и Робби (Джеймс МакЭвой). Помехой их любви становится все – от социального неравенства и несправедливых обвинений до войны. В 2007 году лента стала открытием сразу двух международных кинофестивалей – Венецианского и Ванкуверского.

Дневник Бриджит Джонс (Bridget Jones's Diary, 2001)

Режиссер: Шэрон Магвайр

Шэрон Магвайр В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант

Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант Рейтинг IMDB: 6.7.

Еще один яркий пример того, что экранизация может быть даже более качественной и интересной, чем книга. Главная героиня Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) – женщина немного за 30, которая всегда попадает в курьезные ситуации. В центре сюжета – любовный треугольник между Бриджит, ее боссом Дэниелом (Гью Грант) и сыном маминой подруги Марком (Колин Ферт). Это чувствительная и остроумная история, которую называют новым ироническим переосмыслением классического романа "Гордость и предубеждения" Джейн Остин.

Реальная любовь (Love Actually, 2003)

Режиссер: Ричард Кертис

Ричард Кертис В главных ролях: Колин Ферт, Гью Грант, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Алан Рикман, Билл Наи

Колин Ферт, Гью Грант, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Алан Рикман, Билл Наи Рейтинг IMDB: 7.6

"Реальная любовь" – это великолепное воплощение идеальной рождественской комедии. Истории любви разворачиваются в период рождественских праздников в Лондоне. Мальчик Сэм (Томас Сенгстер) пытается наладить отношения с отчимом (Лиам Нисон) после смерти матери. Старый рокер Билли Мак (Билл Наи) переживает непростой период со своим агентом Джои. Здесь даже есть история о премьер-министре Дэвиде (Гью Грант) и его неожиданной любви. Кертис умело перемешивает истории так, что зритель может узнать себя в одном из героев.

Возлюбленный из будущего (About Time, 2013)

Режиссер: Ричард Кертис

Ричард Кертис В главных ролях: Донал Глисон, Рэйчел МакАдамс, Билл Наи, Марго Робби

Донал Глисон, Рэйчел МакАдамс, Билл Наи, Марго Робби Рейтинг IMDB: 7.8

Тим Лейк (Донал Глисон) вдруг выявляет у себя способность путешествовать по времени. 21-летний юноша с разной степенью успеваемости применяет свои сверхспособности, чтобы наладить личную жизнь. Элементы романтики и драмы в картине соединены с глубоким философским подтекстом.

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