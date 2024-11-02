Лучшие комедии о привидениях: подборка для осеннего вечера

Чтобы почувствовать настоящую атмосферу Хэллоуина, стоит украсить дом тематическими атрибутами: тыквами, паутиной и прочим жутким декором. Ощущение праздника создадут и вечерние просмотры фильмов.

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Если вы не любите хорроры и не хотите нагружать мозг остросюжетными триллерами, можно выбрать веселые тематические комедии. OBOZ.UA публикует рейтинг лучших комедий о привидениях.

Коко

Жанр: мультфильм.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина.

Этот анимационный фильм получил "Оскар" в 2018 году. Концепция основана на Дне мертвых – по поверьям, в этот праздник в мир живых приходят "в гости" души умерших людей, о которых помнит хотя бы один человек. Мигель Ривера стремится стать музыкантом, но его семья категорически против. Говорят, существует даже проклятие, связанное с этой профессией. Мальчик переносится в загробный мир, чтобы примирить мир живых и мертвых и разобраться, что стало причиной проклятия.

Призраки бывших подружек

Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези.

Страна: США.

Режиссер: Марк Уотерс.

В ролях: Мэттью МакКонаги, Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас, Брекин Мейер, Лэйси Шабер, Роберт Форстер.

Ловелас Коннор Мид встречается с тремя девушками одновременно и совсем не верит в любовь. Вдруг на свадьбе младшего брата Коннор, под действием выпитого алкоголя, встречает призрак своего покойного дяди Уэйна, который и был для него примером для подражания. Встречи с потусторонним миром на этом не заканчиваются – Коннору придется встретиться с призраками бывших подружек, чтобы снова поверить в любовь.

Каспер

Жанр: комедия, фэнтези, семейный.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Силберлинг.

В ролях: Билл Пуллман, Кристина Риччи, Чонси Леопарди, Спенсер Врумэн, Малачи Пирсон, Кэти Мориарти.

Куда же без старого доброго Каспера? Специалист по паранормальным явлениям Джеймс Гарви после смерти жены путешествует по всей стране со своей дочерью Кэт. Они оказываются в Випстафе – огромном имении, в котором водятся злые привидения. Владелица дома нанимает специалиста по изгнанию нечисти. Доброжелательный Каспер, не желая походить на своих злых родственников, заводит дружбу с Кэт, помогая ей и ее отцу справиться с опасностями.

Охотники за привидениями

Жанр: комедия, фэнтези, боевик.

Страна: США.

Режиссер; Айвен Райтман.

В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Вивер, Гарольд Ремис, Рик Моренис.

Игон Спенглер, Рэй Стантз и Питер Венкман – ученые, исследующие паранормальные явления. Но институт, где они работают совсем не готов к открытиям в области сверхъестественного. Судьба дала ученым отличный шанс применить полученные знания на практике.

Скуби-Ду (2002)

Жанр: комедия, фэнтези, детектив, семейный, приключенческий.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Раджа Госнелл.

В ролях: АФредди Принц мол., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард, Линда Карделлини.

Отважная пятерка – Фред, Дафна, Велма, Шегги и пес Скуби-Ду отправляется на зловещий остров, чтобы разобраться с привидениями. Спасать придется не только остров, но и весь мир.

Между небом и землей

Жанр: драма, комедия, мелодрама, фэнтези.

Страна: США

Режиссер: Марк Уотерс

В ролях: Риз Уизерспун, Марк Руффало, Донал Лог, Дина Спайби.

Романтическая комедия об архитекторе Дэвиде и призраке Элизабет. Девушка почти ничего не помнит о прошлой жизни, но настойчиво пытается выгнать Дэвида из своего дома. Впоследствии Элизабет выясняет, что в настоящее время она находится в коме в местной больнице, и ее собираются отключить от аппаратов.

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