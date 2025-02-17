Лучшие мотивационные фильмы: что посмотреть, когда настроение 'на нуле'

Иногда, когда настроения нет, само кино может стать тем, что вдохновит и поднимет дух. Мотивационные фильмы способны показать, как люди преодолевают трудности, находят силы для больших свершений или просто не сдаются в самые сложные моменты.

Видео дня

Эти ленты способны не только развлечь, но и дать толчок изменениям в жизни. OBOZ.UA подготовил подборку лучших мотивационных фильмов, которые обязательно зарядят позитивом. Эти ленты рассказывают истории людей, которые не останавливаются перед испытаниями и идут к своей цели, несмотря на трудности.

Чемпион (Secretariat, 2010)

Это биографическая драма режиссера Рэндолла Уоллеса, посвященная выдающейся гончей кобыле Секретариат. Фильм рассказывает о ее пути к славе и о верящих в нее людях. Картина основана на реальных событиях и демонстрирует невероятную силу духа и настойчивость.

Дикая (Wild, 2014)

Фильм режиссера Жана-Марка Валле основан на автобиографической книге Шерил Стрейд и рассказывает о сложном внутреннем пути главной героини. После серии личных потерь Шерил решается на отчаянный шаг – пройти пешком по Тихоокеанской Кристской тропе. Эта поездка становится для нее не только физическим испытанием, но и началом новой жизни. Риз Уизерспун блестяще воплотила на экране образ женщины, которая ищет себя и обретает внутреннюю силу.

Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon, 2007)

Это трогательная биографическая драма, которая погружает нас в мир Жана-Доминика Бобы, успешного редактора модного журнала, после инсульта оказывающегося полностью парализованным. Единственное, что остается ему под контролем – это способность моргать левым глазом.

Фильм повествует о борьбе Боби с ограничениями своего тела и о его стремлении к общению с внешним миром. С помощью специальной системы он учится общаться, мелькая одним глазом. Эта медленная и изнурительная работа позволяет ему написать мемуары, которые становятся бестселлером.

Теперь я иду в дикую даль (Into the Wild, 2007)

Это трогательный и провокационный фильм, основанный на реальной истории Кристофера Маккендлесса. Молодого выпускника, отказавшегося от всех материальных благ и отправившегося в одинокую поездку по дикой Аляске.

Фильм рассказывает о путешествии Кристофера МакКендлесса, молодого выпускника, отдающего все свои сбережения на благотворительность, сжигающего свои документы и отправляющегося в путешествие по Америке. Его цель – найти себя и жить в гармонии с природой. Он одолевает тысячи километров, встречает разных людей, но в конце концов оказывается в дикой Аляске, где происходит трагедия.

Милая Фрэнсис (Frances Ha, 2012)

Это поэма о молодости, мечтах и поиске себя в большом городе. Черно-белая кинопленка, нежная музыка и неповторимый шарм главной героини создают особую атмосферу, затягивающую с первых кадров.

Фильм рассказывает о жизни Фрэнсис, двадцатисемилетней танцовщицы, мечтающей о карьере в Нью-Йорке. Вместе со своей лучшей подругой Софи они живут в маленькой квартирке в Бруклине и наслаждаются беззаботной жизнью. Но когда Софи решает переехать, Фрэнсис остается сама со своими мечтами и разочарованиями.

Она ищет работу, переезжает с места на место, заводит новых друзей, но все равно чувствует себя одинокой и дезориентированной. Фильм показывает все испытания, по которым проходит молодая девушка, пытаясь найти свое место в мире.

Социальная сеть (The Social Network, 2010)

Это увлекательная драма, которая погружает нас в мир молодости, амбиций и предательства. Фильм рассказывает историю создания одной из самых популярных социальных сетей в мире – Facebook.

Лента переносит нас в студенческую среду Гарварда, где молодой программист Марк Цукерберг создает социальную сеть, быстро набирающую популярность. Однако путь к успеху оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Цукербергу приходится столкнуться с многочисленными судебными исками и обвинениями в краже идеи. Фильм подробно описывает процесс создания Facebook, интриги, измены и борьбу за власть, сопровождавшую этот процесс.

Большие глаза (Big Eyes, 2014)

Биографическая драма, рассказывающая историю Маргарет Кин, американской художницы, чьи картины с детьми с огромными глазами стали культовыми в 1950-х годах. Этот фильм представляет собой сочетание искусства, драмы и биографии, раскрывая темную историю по успеху ярких картин.

Фильм рассказывает о том, как Маргарет Кин, талантливая художница, создавала картины, приносившие ей огромный успех. Однако ее муж Уолтер Кин присваивал себе авторство, выдавая ее работы за свои. Маргарет долгое время терпела эту несправедливость, но впоследствии решила сражаться за свое имя и признание.

Серфер души (Soul Surfer, 2011)

Биографический фильм, основанный на реальной истории Бетани Гамильтон, молодой серфингистки, пережившей страшную трагедию, потеряв руку в результате нападения акулы.

Фильм повествует о жизни Бетани до и после инцидента. Мы видим ее как талантливую юную серфингистку, мечтающую о профессиональных соревнованиях. Но все меняется в один момент, когда во время серфинга на нее нападает акула. Бетани теряет руку, но не теряет воли к жизни. Благодаря поддержке семьи, друзей и своей силы духа, она возвращается к своему любимому делу и даже участвует в соревнованиях.

Эдди "Орел" (Eddie the Eagle, 2015)

Спортивная драма, основанная на реальной истории Эдди Эдвардса, британского лыжника, мечтавшего попасть на Олимпийские игры. Этот фильм – это вдохновенная история о том, как вера в себя может преодолеть любые препятствия.

Эдди Эдвардс с детства увлекался зимними видами спорта, особенно скачками с трамплина. Несмотря на отсутствие таланта и должной подготовки, он не сдается и упорно тренируется, чтобы реализовать свою мечту – принять участие в Олимпийских играх.

Вопреки пренебрежительному отношению тренеров и скептицизма общественности, Эдди добивается своей цели. Он становится первым британским лыжником, участвовавшим в Олимпийских играх по прыжкам с трамплина. Хотя его результаты были далеко от рекордных, Эдди завоевал сердца миллионов людей по всему миру своим несгибаемым духом и стремлением к мечте.

В погоне за счастьем (The Pursuit of Happyness, 2006)

Биографическая драма, основанная на реальных событиях жизни Криса Гарднера. Фильм рассказывает о его пути от бездомного отца к успешному бизнесмену.

Крис Гарднер – талантливый продавец медицинского оборудования, мечтающий обеспечить свое будущее и будущее своего сына. Однако из-за финансовых трудностей он теряет квартиру и оказывается на улице вместе с маленьким сыном. Несмотря на все трудности, Крис не сдается и продолжает бороться за свое счастье. Он проходит стажировку в престижной брокерской компании в надежде получить работу и обеспечить стабильное будущее для себя и своего сына.

OBOZ.UA предлагает также подборку приключенческих фильмов, которые подойдут для всей семьи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.