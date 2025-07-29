Лучшие направления для отдыха летом: названы три прохладных места
В то время как большинство стран Европы страдают от рекордной жары, путешественники чаще выбирают новый туристический тренд – "coolcation". Это слово происходит от английских cool ("прохлада") и vacation ("отпуск") и обозначает отдых в местах с умеренным или свежим климатом.
По данным туроператора Inghams Walking, только за год количество поисковых запросов на такие путешествия выросло на 624%. Британская компания проанализировала около сотни европейских направлений, чтобы определить самые популярные прохладные локации летом 2025 года. Учитывались поисковые запросы, интерес к авиабилетам и отелям, а также рост популярности определенных городов.
Акурейри, Исландия
На первом месте оказался Акурейри – небольшой, но живописный город на севере Исландии. Его еще называют "столицей Северной Исландии". Несмотря на население около 19 тысяч, город сочетает природу, культуру и уютную атмосферу.
Что посмотреть:
- Музей искусства Акурейри;
- Исландский авиационный музей;
- величественная церковь Акурейраркиркья;
- Ботанический сад, открытый еще в 1912 году;
- морские прогулки с возможностью наблюдения за китами.
Средняя температура летом здесь держится на уровне +12...+15°C – идеально для тех, кто убегает от жары.
Тисвилде, Дания
Второе место заняло Тисвилде – приморский городок на побережье Дании, который часто называют частью "датской Ривьеры". Это выбор для романтиков и ценителей спокойного пляжного отдыха.
Что привлекает туристов:
- широкие песчаные пляжи;
- яркие пляжные домики;
- атмосферные кафе с локальной кухней;
- местная история, связанная с Гансом Кристианом Андерсеном.
Это место давно полюбили поэты, художники и писатели – не только за климат, но и за вдохновение, которое дарит море и лес.
Нуук, Гренландия
Третье место заняла столица Гренландии – Нуук, которая стала открытием для многих путешественников. Это город, сочетающий суровую арктическую природу и современную инфраструктуру.
Что стоит попробовать:
- поход к ледникам;
- знакомство с культурой гренландских инуитов;
- прогулки по фьордам;
- свежий воздух, тишина и невероятные пейзажи.
Температура летом здесь редко превышает +10°C – именно то, что нужно для перезагрузки в прохладе.
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