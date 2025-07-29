Лучшие направления для отдыха летом: названы три прохладных места

В то время как большинство стран Европы страдают от рекордной жары, путешественники чаще выбирают новый туристический тренд – "coolcation". Это слово происходит от английских cool ("прохлада") и vacation ("отпуск") и обозначает отдых в местах с умеренным или свежим климатом.

Видео дня

По данным туроператора Inghams Walking, только за год количество поисковых запросов на такие путешествия выросло на 624%. Британская компания проанализировала около сотни европейских направлений, чтобы определить самые популярные прохладные локации летом 2025 года. Учитывались поисковые запросы, интерес к авиабилетам и отелям, а также рост популярности определенных городов.

Акурейри, Исландия

На первом месте оказался Акурейри – небольшой, но живописный город на севере Исландии. Его еще называют "столицей Северной Исландии". Несмотря на население около 19 тысяч, город сочетает природу, культуру и уютную атмосферу.

Что посмотреть:

Музей искусства Акурейри;

Исландский авиационный музей;

величественная церковь Акурейраркиркья;

Ботанический сад, открытый еще в 1912 году;

морские прогулки с возможностью наблюдения за китами.

Средняя температура летом здесь держится на уровне +12...+15°C – идеально для тех, кто убегает от жары.

Тисвилде, Дания

Второе место заняло Тисвилде – приморский городок на побережье Дании, который часто называют частью "датской Ривьеры". Это выбор для романтиков и ценителей спокойного пляжного отдыха.

Что привлекает туристов:

широкие песчаные пляжи;

яркие пляжные домики;

атмосферные кафе с локальной кухней;

местная история, связанная с Гансом Кристианом Андерсеном.

Это место давно полюбили поэты, художники и писатели – не только за климат, но и за вдохновение, которое дарит море и лес.

Нуук, Гренландия

Третье место заняла столица Гренландии – Нуук, которая стала открытием для многих путешественников. Это город, сочетающий суровую арктическую природу и современную инфраструктуру.

Что стоит попробовать:

поход к ледникам;

знакомство с культурой гренландских инуитов;

прогулки по фьордам;

свежий воздух, тишина и невероятные пейзажи.

Температура летом здесь редко превышает +10°C – именно то, что нужно для перезагрузки в прохладе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о двух островах в Европе, где можно спрятаться от толп туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.