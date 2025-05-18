Лучшие путешествия на поезде в мире: три направления
Пока аэропорты "задыхаются" от толпы, цены на авиабилеты растут в разы, а рейсы снова и снова задерживаются, все больше путешественников возвращаются к проверенной классике – железнодорожным путешествиям. И не просто как способу добраться из пункта А в пункт Б, а как к особому опыту.
В 2025 году поездка на поезде – это уже не просто транспорт, а ритуал, приключение, полное впечатлений, пейзажей, комфорта и даже театральности. Эксперты собрали три лучших маршрута, которые называют самыми впечатляющими путешественники со всего мира.
Rocky Mountaineer – США и Канада
Между небом и скалами, между озерами и каньонами – именно так проходят часы во время путешествия в одном из самых роскошных поездов Северной Америки. Rocky Mountaineer – это путешествие сквозь ландшафты Канадских Скалистых гор и пустыни Юго-Запада США. Благодаря панорамным стеклянным куполам пассажиры буквально "ныряют" в величие природы: синие озера, заснеженные хребты, бескрайние равнины.
Изысканный сервис – еще одна визитная карточка маршрута. Каждое блюдо – это кулинарное мини-путешествие в регион, через который вы проезжаете. Стоит отметить отсутствие ночных переездов. Пассажиры ежедневно прибывают в отель на ночевку, а их багаж доставляют отдельно. Это поездка без лишних хлопот – только красота, комфорт и спокойствие.
Маршруты:
- Банф – Ванкувер ("Путешествие на Запад").
- Моаб – Денвер ("Скалистые горы к Красным скалам").
- Цена: от $1500 за классический пакет.
Venice Simplon-Orient-Express
Настоящая легенда среди поездов. Venice Simplon-Orient-Express – это путешествие в прошлое, в эпоху Золотого века. Отреставрированные вагоны 1920-х годов с роскошной деревянной отделкой, бронзовыми деталями и бархатными шторами будто переносят вас в роман Агаты Кристи.
Все здесь – эстетика, стиль, утонченность. Персонал в белых перчатках подает блюда авторской кухни, шампанское льется рекой, в вагоне-ресторане звучит живое фортепиано. Дресс-код – вечерний: платья, бабочки, духи с нотками арт-деко.
Маршруты:
- Лондон – Венеция.
- Париж – Вена – Стамбул (эксклюзивный маршрут).
- Цена: от $5000.
The Ghan – Австралия
Австралийский поезд The Ghan соединяет противоположные концы континента: от южной Аделаиды до северного Дарвина. Маршрут пролегает через центр Австралии – пустыню, каньоны, горные хребты, – и позволяет ощутить настоящий дух "красной" земли.
Самое большое преимущество – это все включено: элитное питание из местных продуктов, дегустации вин, экскурсии.
Маршрут:
- Аделаида – Дарвин или наоборот.
- Цена: от $1800 за полное путешествие.
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