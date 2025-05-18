Лучшие путешествия на поезде в мире: три направления

Пока аэропорты "задыхаются" от толпы, цены на авиабилеты растут в разы, а рейсы снова и снова задерживаются, все больше путешественников возвращаются к проверенной классике – железнодорожным путешествиям. И не просто как способу добраться из пункта А в пункт Б, а как к особому опыту.

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В 2025 году поездка на поезде – это уже не просто транспорт, а ритуал, приключение, полное впечатлений, пейзажей, комфорта и даже театральности. Эксперты собрали три лучших маршрута, которые называют самыми впечатляющими путешественники со всего мира.

Rocky Mountaineer – США и Канада

Между небом и скалами, между озерами и каньонами – именно так проходят часы во время путешествия в одном из самых роскошных поездов Северной Америки. Rocky Mountaineer – это путешествие сквозь ландшафты Канадских Скалистых гор и пустыни Юго-Запада США. Благодаря панорамным стеклянным куполам пассажиры буквально "ныряют" в величие природы: синие озера, заснеженные хребты, бескрайние равнины.

Изысканный сервис – еще одна визитная карточка маршрута. Каждое блюдо – это кулинарное мини-путешествие в регион, через который вы проезжаете. Стоит отметить отсутствие ночных переездов. Пассажиры ежедневно прибывают в отель на ночевку, а их багаж доставляют отдельно. Это поездка без лишних хлопот – только красота, комфорт и спокойствие.

Маршруты:

Банф – Ванкувер ("Путешествие на Запад").

Моаб – Денвер ("Скалистые горы к Красным скалам").

Цена: от $1500 за классический пакет.

Venice Simplon-Orient-Express

Настоящая легенда среди поездов. Venice Simplon-Orient-Express – это путешествие в прошлое, в эпоху Золотого века. Отреставрированные вагоны 1920-х годов с роскошной деревянной отделкой, бронзовыми деталями и бархатными шторами будто переносят вас в роман Агаты Кристи.

Все здесь – эстетика, стиль, утонченность. Персонал в белых перчатках подает блюда авторской кухни, шампанское льется рекой, в вагоне-ресторане звучит живое фортепиано. Дресс-код – вечерний: платья, бабочки, духи с нотками арт-деко.

Маршруты:

Лондон – Венеция.

Париж – Вена – Стамбул (эксклюзивный маршрут).

Цена: от $5000.

The Ghan – Австралия

Австралийский поезд The Ghan соединяет противоположные концы континента: от южной Аделаиды до северного Дарвина. Маршрут пролегает через центр Австралии – пустыню, каньоны, горные хребты, – и позволяет ощутить настоящий дух "красной" земли.

Самое большое преимущество – это все включено: элитное питание из местных продуктов, дегустации вин, экскурсии.

Маршрут:

Аделаида – Дарвин или наоборот.

Цена: от $1800 за полное путешествие.

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