Лучшие триллеры, держащие в напряжении: подборка на Netflix

Муравьи по коже от атмосферы тайны предлагают фильмы и сериалы Netflix. Платформа содержит огромную библиотеку триллеров, которые заставят держаться за краешек дивана или кресла от напряженности.

Видео дня

От психологических драм до острых криминальных историй – каждый найдет фильм по душе. OBOZ.UA предлагает топ лучших триллеров на Netflix, которые стоит посмотреть. Эти триллеры непредсказуемы, создают напряжение, чтобы пробудить мозг.

Птичий короб (Bird Box, 2018)

Герои фильма живут с главным правилом – "не смотреть", поскольку это вопрос жизни и смерти. Этот американский постапокалиптический триллер основан на одноименном романе Джоша Малермана, рассказывает о жуткой истории, в которой таинственная сила заставляет смотрящих на нее людей совершать самоубийство. Фильм пронизан атмосферой постоянной тревоги и неизвестности. Отсутствие четкого понимания того, что происходит, создает у зрителя чувство беспомощности и опасности.

Звонок из прошлого (The Call, 2020)

Это южнокорейский психологический триллер 2020 года, увлекающий своей необычной концепцией и интригующим сюжетом. Фильм рассказывает о двух женщинах, живущих в разных временных отрезках – 1999 и 2019 годах – но соединяются с помощью старого телефона.

Фильм вращается вокруг двух главных героинь: Со Йон, живущей в 2019 году, и Йон Сук, живущей 20 лет раньше. Неожиданный телефонный звонок связывает их жизнь и они начинают общаться. Сначала их разговоры носят непринужденный характер, но впоследствии ситуация усложняется, когда они понимают, что могут влиять на жизнь друг друга, изменяя прошлое и будущее.

Чистая игра (Fair Play, 2023)

Современный психологический триллер, исследующий темные стороны амбиций и конкуренции в современном мире бизнеса. Фильм рассказывает о молодой паре, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них получает повышение на работе. Когда любовь сталкивается с карьерными амбициями, возникает конфликт, угрожающий разрушить отношения. В погоне за успехом герои готовы на все, даже предательство любимого человека. Фильм показывает безжалостность корпоративного мира, где интриги и соревнования являются нормой.

Перелом (Fractured, 2019)

Психологический триллер рассказывает о Рее Монро, мужчине, который везет своего маленького сына в отделение неотложной помощи после аварии на велосипеде. Однако серия непонятных событий заставляет Рея поверить, что его сына похитили, и он ввязывается в опасный сговор. Зритель погружается в сознание главного героя, стирая границы между реальностью и заблуждением. Фильм поддерживает постоянное чувство напряжения и неопределенности.

Придержи тьму (Hold the Dark, 2018)

Это американский психологический триллер 2018 года, погружающий зрителя в темные глубины человеческой психики и суровые реалии дикой природы Аляски. Фильм совмещает в себе элементы остросюжетного кино, психологической драмы и мистического триллера.

История разворачивается в небольшом городке на Аляске, где исчезает ребенок. Местные жители обвиняют в этом волков, и в помощь приглашают известного эксперта по волкам, Рассела Кора. Прибыв в город, он быстро понимает, что за исчезновением ребенка стоят не животные, а люди, скрывая темные тайны.

Перехватчик (Interceptor, 2022)

Американский боевик режиссера Мэтью Рейли об одиноком лейтенанте австралийской армии, который дислоцируется на удаленной базе перехватчиков ракет среди австралийской глубинки. Когда скоординированная атака чревата глобальной ядерной войной, она должна использовать свои навыки, чтобы остановить атаку.

Фильм наполнен напряженными экшенами, главный герой – опытный и решительный солдат, берущий на себя контроль над ситуацией. Простой, но эффективный сюжет: простой сюжет, сосредоточенный на миссии главного героя, остановить атаку без лишних сюжетов или поворотов.

Лютер: Падшее солнце (Luther: The Fallen Sun, 2023)

Уголовный детектив стал продолжением популярного телесериала о гениальном, но несколько неординарном инспекторе Джоне Лютере. Фильм переносит нас в темный и жестокий мир Лондона, где бывший детектив, оказавшись за решеткой, сталкивается с новым, еще более опасным врагом.

Идрис Эльба снова воплотил на экран образ харизматичного и бескомпромиссного Джона Лютера, чьи методы работы всегда находятся на грани дозволенного. Фильм предлагает зрителю интригующую историю о маньяке, терроризирующем Лондон, и о бывшем детективе, вынужденном выйти из тени, чтобы остановить его.

Житель (The Occupant, 2020)

Испанский психологический триллер 2020 года, который погружает зрителя в историю об одержимости, потерях и границах человеческой психики. Фильм исследует темные стороны человеческой натуры и последствия утраты контроля над собственной жизнью.

Сюжет фильма вращается вокруг бывшего менеджера по рекламе, сталкивающегося с безработицей. Он начинает чувствовать себя потерянным и одиноким, особенно после того, как его прежний дом занимает новая семья. Одержимость новыми жителями постепенно перерастает в маниакальную идею вернуть себе все, что он потерял.

Чистая игра (Fair Play, 2019)

Запутанный триллер о детективе Томе Николсе (Бенисио Дель Торо), привлекаемом к расследованию убийства после того, как молодую агентку по недвижимости нашли мертвой. Парень молодой женщины, Уилл Грейди (Джастин Тимберлейк), являющийся главой империи недвижимости своей семьи, полностью разорен ее смертью, но что-то не так — и расследование Николса по этому делу приводит его к преступной сети.

Ребел-Ридж (Rebel Ridge, 2024)

Американский криминальный экшн-триллер 2024 года, сразу привлекший внимание кинолюбителей своей интригующей сюжетной линией и динамическими сценами. Фильм объединяет элементы классического вестерна, современного триллера и остросоциальной драмы.

События разворачиваются в небольшом городке, где бывший морской пехотинец Терри Ричмонд приезжает, чтобы помочь своему кузену. Однако его планы рушатся, когда местная полиция безосновательно конфискует его деньги. Обиженный и взбешенный, Терри решает разобраться в ситуации и вскоре обнаруживает, что в городе царит коррупция на самом высоком уровне. Вместе с секретарем суда Саммер он начинает собственное расследование, перерастающее в масштабное противостояние с местными властями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о сиквеле культового "Гладиатора", который выйдет 22 ноября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.