'Лучший фильм в истории Disney': критики уже оценили новую версию 'Лето и Стича'

Компания Disney презентовала первые показы новой версии фильма "Лило и Стич", и реакция критиков оказалась чрезвычайно положительной. Картина, созданная режиссером Дином Флейшером Кэмпом, является ремейком анимационного хита 2002 года.

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Сюжет остается знакомым: пришелец Стич попадает на Гавайи, где его принимает девочка-сирота Лило. Вместе они создают хаос в городе, одновременно налаживая связь, которая меняет их обоих. Однако на этот раз история получила новое визуальное воплощение и эмоциональное углубление в отношения героев.

Главную роль Лило исполнила юная актриса Майя Килоха, которую уже называют открытием фильма. Ее сестру Нани играет Сидни Агудонг, а образ Стича снова оживил Крис Сандерс - сорежиссер оригинального мультфильма. В ленте также появляются Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и другие звезды. Особое внимание зрителей привлекла комбинация живой актерской игры и качественной компьютерной графики, которая сделала Стича по-настоящему реалистичным и очаровательным.

Первые впечатления критиков о фильме "Лило и Стич"

Фильм называют лучшим игровым римейком Disney. Обозревательница Венди Ли Зани отмечает, что лента сохранила ритм оригинала, дополнив его новыми деталями, а сцены со Стичем вызывают настоящую ностальгию. Журналистка Лаура Сирикул отмечает более глубокое раскрытие темы семейной связи между Лило и Нани, что добавляет эмоциональной глубины истории. А Дэниель Баптиста из The Movie Podcast назвал ленту "самым большим сюрпризом года".

Особенно критики хвалят искренность и теплоту взаимоотношений персонажей. В обновленной версии сильнее акцентирована тема "оханы" - гавайского понятия семьи как главной ценности. Майкл Ли отмечает, что Лило и Нани выглядят еще более реальными и эмоциональными, чем в мультфильме. Эрик Голдман добавляет, что новые сцены лишь усиливают драматизм и помогают лучше понять внутренний мир сестер.

Интересно, что фильм стал первым с 2000-х, который Disney перезапустила в формате "живого" кино. Оригинальная лента в 2002 году собрала более 270 миллионов долларов в мировом прокате и получила номинацию на "Оскар". Стич тогда стал культовым персонажем, а его история - основой для нескольких продолжений и телешоу. Похоже, новая версия готова повторить успех.

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