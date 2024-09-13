Лунное затмение всколыхнет жизнь трех знаков зодиака: гороскоп.

Энергия сезона затмений всегда приносит немного хаоса, эмоциональных качелей и нестабильности. Это период, когда все, что могло бы пойти не так, идет не так. Мощное лунное затмение 17 сентября и полнолуние, которое взойдет накануне осеннего равноденствия, станут катализаторами трансформаций и изменений.

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Затемнение произойдет в конце сезона Девы в знаке Рыб. Астрологи говорят, что оно ознаменует начало новой эры. Изменения, вызванные затемнением, проложат путь к значимому эмоциональному и духовному путешествию, которое продлится еще несколько лет.

Близнецы

Сезон Девы на протяжении последних нескольких недель освещал ваш четвертый дом, давая шанс навести порядок в личной жизни. Но сентябрьское лунное затмение всколыхнет ситуацию. В первую очередь следует готовиться к большим изменениям в профессиональной траектории. Если вы застряли в застойной ситуации на работе или заметили, что плывете по пути, не позволяющему использовать ваши таланты должным образом, тогда этот лунный период поможет открыть глаза на новые возможности.

Кроме того, Юпитер в вашем знаке формирует интенсивный Т-квадрат к лунному затмению и туманному Нептуну. Происходящие сейчас изменения могут показаться дестабилизирующими. Но на самом деле они приведут вас к успеху и достатку. Будьте готовы противостоять своим страхам.

Дева

Ваши отношения скоро претерпят серьезные изменения. Вы быстро приспособитесь к новой динамике и отпустите розовые иллюзии, которые, возможно, мешали наладить настоящие и длительные эмоциональные связи. Лунное затмение знаменует собой начало нового важного цикла, который изменит вашу личность и ваши партнерские отношения. Основной совет состоит в том, чтобы быть реалистами.

Поскольку правящая планета Меркурий находится в вашем знаке против Сатурна вместе с затемнением, текущие события заставят вас установить личные границы.

Рыбы

Последнее затмение произошло в вашем знаке в 2017 году. Этот период будет побуждать посмотреть на события, ситуации и собственное поведение с новой точки зрения.

Луна в вашем знаке также будет находиться в тесном согласовании с вашим мечтательным космическим правителем Нептуном, подчеркивая ваши склонности к бегству и обнажая правду, которая кроется за фантазиями. Пора избавиться от любых иллюзий или неуверенности и начать реально понимать, чего вы хотите от жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам осенью светит период успеха и изобилия.

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