Мало кто знает: какое растение не любит саранча

Саранча – одна из самых опасных угроз для урожая. Эти прожорливые насекомые способны уничтожить все на своем пути: от пшеницы и кукурузы до овощей, ягод и даже цветов.

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Этим летом в нескольких регионах Украины фермеры столкнулись с настоящим нашествием саранчи – сады и поля оказались под угрозой. Автор украинского YouTube-блога "Огородница из Одессы" рассказала, что в условиях ограниченных ресурсов аграрии прибегают к различным способам защиты

Как фермеры борются с саранчой

Один из самых простых – использование сетчатых материалов, которыми накрывают посевы. Это создает физическую преграду и не позволяет саранче добраться до растений.

Еще один распространенный метод – применение химических инсектицидов. Они действительно дают результат, но имеют свои недостатки: высокую стоимость, потребность в повторных обработках и экологические риски.

Просо – природный барьер от саранчи

Впрочем, есть менее известный, но очень эффективный и доступный способ борьбы с саранчой – это посев проса. Саранча не переносит этого растения и старается избегать участков, засеянных просом.

"Если обсадить поле просом по периметру, саранча просто пролетит мимо. Это дешево, просто и действенно", – подчеркнула специалист.

Сеять можно не только весной, а даже летом. Главное – не терять время, потому что саранча – это настоящее бедствие.

Таким образом, профилактические посевы проса могут стать надежной биозащитой для огородов и полей, не требуя химии или сложной техники. И хотя этот метод еще не очень распространен, фермеры, которые его применили, уже видят результат.

Посевы проса по периметру поля создают для саранчи естественную "стену", которую она не желает преодолевать. В условиях климатических изменений и новых вызовов аграриям важно искать простые, безопасные и доступные решения.

Напомним, нашествие саранчи началось на юге и быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Саранчу также заметили на Киевщине.

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