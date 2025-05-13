Marvel показала первый кадр из сериала 'Паук-нуар': что известно о сюжете

Marvel официально представил первый кадр из будущего сериала "Паук-нуар" (Spider-Noir), в котором главную роль исполняет Николас Кейдж. Известный актер перевоплотился в мрачного детектива 1930-х годов, живущего в тени собственного героического прошлого.

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Сериал станет адаптацией вселенной Человека-паука, но не в привычном комиксовом стиле, а в нуарном, атмосферном ключе. Marvel до сих пор не экспериментировала с подобным жанровым подходом в сериалах, и "Паук-нуар" обещает стать одним из самых стильных проектов студии.

Николас Кейдж, который уже озвучивал Паука-нуара в фильме "Человек-Паук: Сквозь вселенную", теперь получает полноценную актерскую версию героя. Его персонаж – это уже немолодой частный детектив, который когда-то был единственным супергероем Нью-Йорка. События сериала разворачиваются в 1930-х, а ключевая сюжетная линия – возвращение к темному прошлому.

На первом кадре, который Marvel показала во время презентации Amazon, Кейдж появляется в классической фетровой шляпе при тусклом освещении, что усиливает нуарную эстетику. Его образ – смесь Человека-паука и детектива из романа Рэймонда Чандлера.

"Паук-нуар" снимается в двух форматах – в цвете и черно-белой версии. Зрители смогут сами выбрать, какой стиль им ближе. Выбор черно-белого формата создает отсылку к классическим фильмам нуара.

Проект снимается для Amazon MGM Studios, режиссером стал Гарри Брэдбир, известный по сериалам "Убивая Еву" и "Плохие девчонки". Шоураннерами стали Орен Узиэль ("Мачо и ботан 2") и Стив Лайтфут ("Каратель"). К разработке также присоединились Фил Лорд, Кристофер Миллер и Эми Паскаль, которые ранее работали над анимационными "паучьими" фильмами.

"Паук-нуар" станет первым сериалом Marvel, где главным героем будет не молодой супергерой, а герой на грани слома, с историей за плечами и тенями прошлого. Это контрастирует с традиционными подростковыми сюжетами о Человеке-пауке, позволяя раскрыть более темную, глубокую сторону персонажа.

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