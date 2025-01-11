Места в Европе, где вам ничего не грозит, а где лучше быть осторожными

Выбирая страну для путешествий, люди обращают внимание на ключевые факторы условий пребывания там. И, как правило, безопасность занимает в списке приоритетов первое место.

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В этой статье OBOZ. UA расскажет, где, отдыхая в Европе, вы можете ни о чем не беспокоится, а в каких регионах континента лучше быть осторожным.

Исландия

Исландия считается самым спокойным регионом Европы. Здесь практически нет преступности, стабильная политическая ситуация и высокий уровень жизни.

Эта северная страна также отличается отсутствием социальных конфликтов, а местное население известно своим дружелюбным отношением к приезжим.

Ирландия

Еще одно стабильное и безопасное государство Европы – Ирландия. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха приезжих – продуманная инфраструктура, отсутствуют риски на дорогах и в общественных местах.

Австрия

Австрия – страна с низким уровнем преступности и высокими стандартами жизни. Ее культурное наследие, безопасная среда и развитая транспортная система привлекают миллионы отдыхающих каждый год.

Португалия

Последние несколько лет Португалия активно улучшает свои показатели безопасности и становится все более популярной у туристов.

Неоспоримое преимущество этой страны – прекрасный климат отличные условия для отдыха, обеспечивают комфортное пребывание путешественников. Что касается преступности, в этом плане Португалия считается одним из самых безопасных государств на континенте.

Словения

Словения характеризуется спокойствием и низким уровнем преступности. Благодаря небольшой территории, путешествовать по стране легко и удобно. Местные общины прилагают много усилий, чтобы поддерживать порядок и комфорт для гостей.

Швейцария

Швейцария спокойное, тихое государство с высоким уровнем безопасности. Развитая инфраструктура и стабильная экономика обеспечивают комфортное пребывание туристов. Все крупные города Швейцарии предлагают высококачественный сервис и удобный транспорт.

Страны, в которых туристам лучше быть осторожными

Италия с ее богатой историей и культурой занимает 83 место в мировом рейтинге безопасности. Здесь часто обворовывают отдыхающих. Особенно опасны в этом отношении большие города – Рим и Неаполь.

Греция занимает 77 место в рейтинге безопасности. Ее отдельные регионы не отличаются высоким уровнем жизни. Однако популярные туристические зоны, расположенные на островах считаются спокойными и удобными местами для отдыха.

Турция находится на 53 месте в рейтинге безопасности стран мира. Туристам здесь рекомендуется быть осторожными, особенно в приграничных зонах. В то же время крупные курорты Турции хорошо охраняются и риски для приезжих там минимальные.

Испания на данный момент 43 в мировом рейтинге безопасности. Туристов привлекает в Испании прекрасный климат, идеальные пляжи и возможности для культурного отдыха. При этом отдыхающим рекомендуется быть осторожными в больших городах из-за высокого риска карманных краж.

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