Microsoft теперь будет обновлять Windows 10 только за годовую плату

Хотя более полумиллиарда компьютеров с Windows во всем мире все еще работают с Windows 10, Microsoft продолжает реализовывать свой план прекратить поддержку действующей операционной системы 14 октября 2025 года.

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После этого дня каждый, кто пользуется Windows 10, больше не будет получать бесплатное программное обеспечение или обновления безопасности, а это означает, что они будут вынуждены пользоваться текущей версией, никогда больше не получая новых функций или исправлений ошибок, возникающих со временем, пишет Express.

Это может подвергать вас большему количеству онлайн-рисков, как от вирусов, так и от преступной деятельности различными способами. Вы можете бесплатно обновить систему до Windows 11, хотя ваш ПК может не соответствовать минимальным системным требованиям для этого, или купить новый компьютер, что также не идеально.

Единственный другой способ оставаться в безопасности с Windows 10 – это присоединиться к программе расширенных обновлений безопасности (ESU) от Microsoft, которая, после объявления несколько месяцев назад, наконец доступна для регистрации пользователям Windows 10.

Эта программа обещает продолжать предоставлять обновления безопасности (не функций) для Windows 10 в течение дополнительного года – главная проблема заключается в том, что Microsoft будет взимать 30 долларов с каждого, кто зарегистрируется.

Если вы не можете обновить свой компьютер до Windows 11 — или не хотите этого делать —, теперь вы можете перейти в меню "Настройки" на своем компьютере с Windows 10, чтобы найти мастер регистрации для программы ESU.

Если вы не видите эту опцию, убедитесь, что на вашем ПК установлена Windows 10 версии 22H2. Это текущая и последняя версия Windows 10, а более старые версии не поддерживают ESU. Microsoft утверждает, что платное покрытие ESU будет действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года. Непонятно, будет ли компания предлагать эту программу дольше года.

После октябрьского дедлайна Windows 11 останется единственной официально поддерживаемой версией Windows. Microsoft продвигает обновления операционной системы, которые вводят фирменного помощника с искусственным интеллектом Copilot, заменившего Cortana из Windows 10.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что последняя статистика официально показывает, что Windows 11 наконец-то превзошла Windows 10. Несмотря на то, что вскоре прекратится поддержка этой устаревшей операционной системы, Windows 10 остается лидером, и ею пользуется больше людей, чем новейшим программным обеспечением Windows 11.

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