Михайлово чудо: когда в 2024 году будет один из самых известных церковных праздников по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. День чествования архангела Михаила теперь приходится на 6 сентября. В народе праздник называют Михайловым чудом. В этот день не советуют заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, полевыми работами.

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Архангел Михаил считается главным борцом за справедливость. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Праздник архангела Михаила или Михайлово чудо

6 сентября традиционно чтят память архангела Михаила и вспоминают чудо, которое он совершил близ Иераполя. В этом месте один из местных жителей возвел в честь святого Михаила храм (святой, по преданию, исцелил его дочь от немоты). Рядом находился родник с целебной водой.

Позже в храме служил пономарем Архип. Решив уничтожить церковь, язычники соединили потоки сильных рек и направили их на храм. Архип начал молиться Михаилу о спасении. Случилось чудо: архангел появился, ударил мечом по горе – и в ней открылось ущелье, куда потекла вся вода. Храм был спасен, а язычники убежали.

Традиции на Михайлово чудо

В этот день было принято ходить в гости к соседям и родственникам. Каждый приносил любимое блюдо. Существовала интересная традиция: нужно было в шутку поссориться из-за какой-то мелочи, а уже за столом помириться – так, мол, конфликты сойдут в течение всего года.

В селах по случаю устраивали собрание, чтобы решить различные вопросы и конфликты. Считалось, что решение, принятое на день Михайла, будет справедливым.

Народные запреты

На Михайлово чудо не стоит работать, шить, стирать, убирать.

Отдельный запрет касается острых предметов – нельзя резать, рубить, колоть.

В церковной традиции архангел Михаил не терпит лжи и зла, поэтому в этот день категорически нельзя ругаться, обманывать, злословить.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, какой будет зима.

Если на Михайлово чудо уже заморозки – зима будет длинной и снежной.

Теплая погода предвещает затяжную осень.

День был облачным – значит, стоит ожидать резкой смены погоды.

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