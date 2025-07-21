Мини-Париж: куда поехать, чтобы полюбоваться красотой без толп

Мечтаете насладиться французским шармом, искусством и архитектурным изяществом, но не готовы преодолевать толпы на Елисейских Полях или выстаивать часы в очередях в Лувр? Тогда есть отличная альтернатива – Реймс.

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Этот город на северо-востоке Франции часто называют мини-Парижем, и недаром: здесь есть все, что вы ищете в путешествии во Францию: история, культура, архитектура, гастрономия, но без туристического ажиотажа. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Расположенный всего в 130 км от Парижа, Реймс – это историческая жемчужина, которую туристы до сих пор несправедливо обходят стороной. В Средневековье здесь короновали большинство французских королей, и именно поэтому город имеет титул "королевской столицы Франции". А если заглянуть еще глубже в историю – Реймс был одним из первых городов Римской империи в Галлии.

Сегодня это крупнейший город региона Марна, с населением более 178 тысяч жителей, и несмотря на близость к столице, здесь царит спокойная, уютная атмосфера с яркой культурной жизнью и настоящим французским духом.

Начните знакомство с Реймсом с его величественного Нотр-Дам – не менее впечатляющего, чем парижский. Две башни, 81 метр высотой, более 2300 скульптур на фасаде, красочное окно-роза XIII века – и все это с бесплатным входом. Именно в этом соборе короновали французских монархов. Это место не только архитектурно поражает, но и имеет чрезвычайное историческое значение.

Реймс – это настоящий музей под открытым небом. Среди самых интересных достопримечательностей:

Пале-дю-Тау – бывший архиепископский дворец, где хранятся коронационные регалии.

Базилика Сен-Реми – храм с останками Святого Реми, крестителя Хлодвига.

Марсовы ворота (Porte de Mars) – римская триумфальная арка III века, значительно старше парижских.

Форт-де-ла-Помпель – музей Первой мировой войны, посвященный битве на Марне.

Hôtel de Ville – изысканная ратуша, не хуже лучших зданий Парижа.

В Реймсе можно по-настоящему расслабиться. Никаких толп с селфи-палками и инстаграмеров в беретах. Город принимает всего около 1,8 млн туристов в год, большинство из которых – сами французы. Средний чек за полноценный ужин с бокалом вина – 18–21 евро, что совсем немного для Франции.

Из Парижа до Реймса – всего 39 минут на скоростном поезде TGV.

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