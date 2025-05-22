Много новинок: какие фильмы сейчас самые популярные на украинском Netflix

Украинские зрители продолжают активно следить за новинками мирового кинематографа на стриминговой платформе Netflix. На прошлой неделе платформа радовала пользователей не только уже известными хитами, но и свежими премьерами, которые стремительно завоевывают популярность.

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Рейтинги самых популярных фильмов постоянно меняются, отражая вкусы и предпочтения миллионов украинцев. OBOZ.UA подготовил обзор самых актуальных и востребованных лент, которые сейчас возглавляют топы украинского Netflix. Узнайте, что смотрят украинцы, и возможно, найдете идею для следующего киновечера.

Бабули (Nonnas)

Это комедия 2025 года, режиссером которой выступил Стивен Чбоски. В центре сюжета - Джо, мужчина среднего возраста, который решает кардинально изменить свою жизнь после долгих лет рутинной работы без перспектив. Вдохновившись желанием реализовать утраченные мечты, он открывает собственный ресторан и набирает в команду опытных, но уже немолодых работников.

Лента поднимает темы второго шанса, дружбы и веры в себя, приправляя все это остроумным юмором и теплыми моментами.

Собачки (Puppies)

Это украинская полнометражная комедия производства FILM.UA Group и Нового канала, премьера которой состоялась 27 февраля 2025 года. Главную роль в ленте исполняет Леся Никитюк, а режиссером-постановщиком выступил Алексей Есаков. По сюжету, героиня Яна случайно накладывает на себя магическое заклятие: каждый мужчина, с которым она вступает в интимную связь, превращается в собачку. Эта абсурдная, но забавная ситуация заставляет Яну переосмыслить свои жизненные ценности и отношение к любви.

Плохое влияние (Bad Influence)

Это романтический триллер 2025 года, снятый в копродукции США и Испании режиссером Хлоей Уоллес. В центре сюжета - Риз, дочь влиятельного бизнесмена, для защиты которой нанимают охранника Эроса, бывшего преступника с непростым прошлым. Между молодыми людьми возникает запретная любовь, развивающаяся на фоне загадочных угроз и темных секретов. Вместе они вынуждены противостоять опасностям, чтобы не только сохранить чувства, но и спасти собственные жизни.

Вне юрисдикции (Exterritorial)

Это напряженный немецкий боевик и триллер 2025 года от режиссера Кристиана Цюберта. В центре сюжета - Сара, бывшая военная, чей сын внезапно исчезает в стенах американского консульства. В отчаянии мать начинает собственное расследование, которое ведет ее к раскрытию опасного заговора, способного изменить жизнь многих. Картина сочетает элементы детектива, динамичного экшена и психологической драмы, держа зрителя в напряжении до самого финала.

Опустошение (Havoc)

Напряженный криминальный триллер, рассказывающий о детективе Уокере, который оказывается на грани выживания после проваленной операции с наркотиками. Герой попадает в водоворот масштабного преступного заговора, угрожающего уничтожить все, что ему дорого. Его главная миссия - спасти сына влиятельного политика, который погрузился в опасный мир наркоторговли. С каждым шагом Уокер раскрывает все более глубокие слои коррупции, сталкиваясь не только с мафией, но и с предательством со стороны тех, кому доверял.

Тролли: снова вместе (Trolls Band Together)

Это яркое продолжение популярной анимационной франшизы от DreamWorks, полное музыки, юмора и приключений. В новой части Поппи узнает, что ее друг Бранч когда-то был частью бойз-бэнда, и теперь ему придется снова собрать бывших участников группы, чтобы спасти одного из братьев. Герои отправляются в веселое путешествие, полное неожиданностей, новых знакомств и, конечно же, песен. Это увлекательный фильм для всей семьи, который дарит хорошее настроение и напоминает о силе дружбы и единства.

Большая прогулка (Big Picnic)

Украинская комедия, которая объединяет звездный актерский состав, юмор и актуальные национальные темы. В центре сюжета - борьба за любимую "поляну", которая превращается в веселый конфликт между двумя очень разными семьями. Фильм наполнен шутками, колоритными персонажами и неожиданными звездными камео.

Шальная пуля (Last Bullet)

Напряженный французский боевик 2020 года, который держит зрителя в напряжении с первых минут. В центре истории - Лино, талантливый автомеханик с темным прошлым, обвиняемый в преступлении, которого он не совершал. Его единственный шанс доказать свою невиновность - найти пропавшее авто, содержащее ключевую улику. Фильм сочетает безумные автомобильные гонки, динамичный сюжет и драму человека, который пытается очистить свое имя в условиях системы, играющей не по правилам.

Шальная пуля 3 (Lost Bullet 3)

Этот фильм является завершением французской трилогии боевиков, вышедшей на Netflix 7 мая 2025 года. Режиссером и сценаристом выступил Гийом Пьерэ, который работал над всеми частями серии.

События третьей части продолжают историю Лино, механика с криминальным прошлым, который после выхода из тюрьмы стремится отомстить за смерть своего наставника Шараса. Он объединяется с Джулией и сталкивается с новыми врагами, включая Арески, который теперь работает на мощный немецкий преступный синдикат.

Убийственный американский брак (A Deadly American Marriage)

Лента рассказывает шокирующую историю Джейсона Корбетта, чья смерть оказалась совсем не случайной. Несмотря на внешнюю идиллию, его брак скрывал ряд опасных секретов, которые стали известны только после трагедии. Режиссер Джессика Берджесс подает расследование в деталях, опираясь на архивные материалы, записи вызова в службу спасения и свидетельства. Это эмоционально напряженное кино исследует, насколько далеко может зайти ложь в отношениях, прежде чем она обернется катастрофой.

OBOZ.UA предлагает подборку фильмов с известным актером, практикующим различные виды боевых искусств.

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